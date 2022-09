Return to Monkey Island pourrait ne pas être le dernier de la saga, selon ses créateurs

L’une des sagas classiques du genre aventure graphique est de retour en force. Après une longue attente, Ron Gilbert et le reste de son équipe ont sorti Return to Monkey Island, un tout nouvel épisode qui revigore la série et la fait entrer dans l’ère moderne. Jusqu’à présent, le site officiel du jeu vidéo faisait référence à ce titre comme « la conclusion » de la saga, mais maintenant ce mot a disparu et a été remplacé par « Nouveau chapitre ». Il y aura plus?

Dans une interview avec Eurogamer, Gilbert a commenté qu’il « ne peut pas imaginer » qu’il n’y aura plus d’aventures à Monkey Island dans le futur, bien qu’il ne soit pas clair si Gilbert lui-même, le scénariste Dave Grossman et le directeur artistique Rex Crowle seront responsable pour continuer cet important héritage.

Triomphe de la critique

Pour l’instant, Return to Monkey Island a été un succès critique. Malgré le style artistique controversé choisi et les attaques que Ron Gilbert a reçues sur les réseaux sociaux et sur son blog officiel, tout semble indiquer que nous sommes face à un retour à la hauteur. La moyenne sur Metacritic est actuellement exceptionnelle (88/100), une note que chez Netcost nous avons jugée appropriée. Nous lui avons donné un 9/10, donc si vous voulez découvrir les raisons, nous vous recommandons de ne pas manquer notre analyse.

Return to Monkey Island est disponible depuis le 19 septembre sur PC et Nintendo Switch. On n’avancera rien sur l’intrigue, mais on avancera un aspect que Ron Gilbert a dû changer du fait de l’insistance des fans : non, il n’y a pas de divorce entre Guybrush Threepwood et Elaine Marley, l’histoire d’amour n’a pas été interrompue .

« Au début du développement, leur relation était dans une impasse. Ils n’étaient pas divorcés, mais ils ne s’entendaient définitivement pas. Cependant, lors du premier test, les gens détestaient ça. Ils détestaient cette décision de manière viscérale », a-t-il ajouté. il a expliqué avec la même interview.

