Uber est "en contact avec le FBI" car il soupçonne qu’il s’agit du même hacker que celui de GTA 6

Le vol de matériel confidentiel de GTA 6 a été officiellement confirmé par Rockstar Games. La fuite d’une première version du jeu s’est produite le dimanche 18 septembre dernier, ce qui a généré toute une cascade de réactions. Pendant ce temps, Uber, qui a également été victime d’une attaque de pirates informatiques, a indiqué qu’il restait en contact avec le FBI, soupçonnant que l’auteur ou les auteurs du crime pourraient être les mêmes.

Un utilisateur anonyme a écrit sur les forums non officiels de GTA qu’il avait obtenu le matériel via le canal Slack de l’entreprise. Dans le même temps, il a également révélé qu’il était derrière le vol de données Uber. Il n’est pas encore confirmé si l’information est vraie, mais la société de services de mobilité a lié les deux événements comme une possibilité tangible.

Les mêmes qui ont attaqué plusieurs entreprises technologiques ?

Ils suggèrent que le ou les agresseurs pourraient être affiliés au groupe Lapsus$, dont l’activité a augmenté ces derniers mois. On soupçonne également qu’ils sont situés en Amérique du Sud et qu’ils sont également responsables des failles de sécurité contre Microsoft, Ubisoft, Nvidia, Samsung et Vodafone.

« Ce groupe utilise des techniques similaires pour attaquer les entreprises technologiques. En 2022, ils ont accédé à Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia et Okta, entre autres », indique le communiqué d’Uber. « Il y a aussi des rapports selon lesquels au cours du week-end, le même sujet a fait faillite. [la seguridad] des créateurs de jeux vidéo Rockstar Games. Nous nous coordonnons avec le FBI et le ministère américain de la Justice pour continuer à soutenir leurs efforts. »

Rockstar Games, pour sa part, a publié sa propre déclaration. Ils se disent « déçus » que leur jeu ait été montré « de cette façon ». Cependant, ils continueront à travailler « comme prévu » dans le but de fournir « une expérience qui dépasse vraiment » les attentes des joueurs.

Source | VGC, Uber