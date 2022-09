Adieu les classiques Intel Pentium et Intel Celeron

Il semble qu’Intel soit déterminé à changer complètement. L’arrivée de Pal Gelsinger a tout changé et nous verrons bientôt disparaître des marques comme Pentium et Celeron. La nouvelle marque qui remplacera ces deux existantes arrivera en 2023 et facilitera les choses pour les utilisateurs.

Adieu Intel Pentium et Celeron après presque 30 ans

Intel se concentrera désormais sur ses marques Core, Evo et vPro pour ses produits phares et utilisera le processeur Intel dans ce qu’il appelle les produits Intel. « essentiel ». « Intel s’engage à stimuler l’innovation au profit des utilisateurs, et nos familles de processeurs d’entrée de gamme ont contribué à élever la barre pour les PC à tous les niveaux de prix »explique Josh Newman, vice-président et directeur général par intérim des plates-formes client mobiles chez Intel. « La nouvelle marque de processeurs Intel simplifiera notre offre afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur le choix du processeur adapté à leurs besoins. »

La fin de la marque Pentium survient après près de 30 ans d’utilisation. Introduites à l’origine en 1993, les puces phares Pentium ont d’abord été introduites dans les ordinateurs de bureau haut de gamme avant de passer aux ordinateurs portables. Depuis son introduction en 2006, Intel a largement utilisé la marque Core pour sa gamme phare de processeurs, réutilisant la marque Pentium pour les processeurs de milieu de gamme.

Celeron était le nom de marque d’Intel pour les PC à bas prix. Sorties environ cinq ans après le Pentium, les puces Celeron ont toujours fourni des performances bien inférieures à un coût bien inférieur aux fabricants d’ordinateurs portables et, en fin de compte, aux consommateurs. La première puce Celeron en 1998 était basée sur un processeur Pentium II, et les derniers processeurs Celeron sont principalement utilisés dans les Chromebooks et les ordinateurs portables économiques.

Un changement qui ne devrait pas avoir de conséquences

La décision d’Intel de simplifier le processeur Intel indique que plusieurs familles de processeurs seront désormais hébergées sous une seule marque. Il n’est pas tout à fait clair comment Intel a l’intention d’éduquer les consommateurs sur ce qui est de milieu de gamme et ce qui est à faible coût. Dans tous les cas, les puces Celeron et Pentium à bas prix ont accumulé suffisamment d’associations négatives ces dernières années alors que les fabricants de PC se concentrent de plus en plus sur les Chromebooks et les appareils à bas prix, où les puces ne peuvent parfois pas suivre le rythme.

Intel a indiqué que le changement de marque n’affectera pas les offres de produits ou la feuille de route actuelles de la société. Et que « continuera à offrir les mêmes produits et avantages au sein des segments. »

Le changement de marque d’Intel intervient quelques semaines seulement avant que la société ne présente ses processeurs de bureau phares de 13e génération. Intel a accidentellement révélé les spécifications de certaines de ses puces de 13e génération plus tôt cette semaine, après avoir promis qu’au moins l’une d’entre elles fonctionnerait à 6 GHz en mode inactif.