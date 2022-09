GOGOBEST: Grosses promos sur 2 Vélos VTT électriques 🔥

Vous recherchez un VTT électriques ? C’est peut-être le bon moment de sauter le pas ! La marque GOGOBEST casse actuellement les prix de ses vélos sur é de ces modèles phares actuellement. On vous présente ces produits ainsi que leur promotion dans cet article. C’est parti !

GOGOBEST GF650: Un VTT électrique ultra racé

Le nouveau GOGOBEST GF650 au look ravageur intègre un moteur « brushless » (sans balais) de 1000W, qui peut garantir une vitesse maximale de 25Km/h.

La batterie amovible 48V20Ah au lithium 18650 est complètement cachée à l’intérieur du cadre, étanche à l’eau et à la poussière. Elle peut atteindre un kilométrage d’environ 60KM en mode électrique pur et environ 100KM en mode électrique assisté.

Le GOGOBEST GF650 entre dans la catégorie des « fatbikes », c’est-à-dire qu’il est équipé de deux roues de 20 x 4 pouces adaptées à tous les terrains et d’un cadre en aluminium. Il est proposé en trois couleurs (jaune, rouge et gris). Le vélo mesure 190 x 110 x 68 cm, pèse 43Kg et peut supporter une charge maximale de 150Kg même sur une pente de 30°. L’utilisation interne d’un engrenage en étoile permet d’amplifier le couple et d’améliorer la conversion de l’efficacité énergétique, ce qui améliore les performances de vitesse et de montée.

Il y a également des suspensions à ressort à l’avant et à l’arrière pour amortir les impacts sur les nids de poule/ bosses, un éclairage LED blanc sur la roue avant et des freins à disque hydraulique, qui assure un freinage plus efficace et une plus grande sécurité.

Il dispose également d’une selle ergonomique pour les longs trajets et une boîte de vitesses Shimano à 7 rapports pour rendre la conduite encore plus agréable. Vous pouvez passer à un pignon plus grand pour les montées et rétrograder à un pignon plus petit à grande vitesse. En combinaison avec le système d’assistance au pédalage, vous pouvez ajuster la vitesse appropriée pour terminer votre trajet.

Sur le guidon se trouvent également la manette des gaz et un grand écran LCD (IP56), qui affiche les principales informations de conduite : vitesse, autonomie restante, modes et kilomètres parcourus. À côté de l’écran se trouvent trois boutons : un pour la mise en marche et l’arrêt et deux boutons +/- pour passer d’un mode de conduite à l’autre, à savoir l’assistance au pédalage et le mode électrique.

Le GOGOBEST GF650 est actuellement en vente sur GOGOBEST avec une réduction de 200€ sur son prix d’origine et sera aussi expédié depuis l’Europe.

➡️ Le GOGOBEST GF650 est à 1699 € au lieu de 1899 € avec le code DBJFBY8 🔥

Si vous dépassez les 99,99 € de commande, vous obtiendrez des écouteurs sans fil Lenovo, et pour toute commande de plus de 499,99 € vous recevrez des écouteurs sans fil Xiaomi.

GOGOBEST XF800: Un vélo de montagne à moteur central

Un simple coup d’œil aux caractéristiques techniques de ce fatbike GOGOBEST XF800 très design suffit pour se rendre compte qu’il ne manque vraiment de rien : moteur brushless de 500 watts, batterie 48 volts de 13 Ah, freins à disque hydrauliques, roues de 26 x 4 pouces, le tout pour être parfait sur l’asphalte mais aussi sur les chemins de terre, sans oublier la neige et la boue. Tous les éléments qui en font le meilleur de sa catégorie.

Ce vélo est capable d’atteindre 60 km en mode assistance au pédalage. Concernant sa vitesse maximum, elle sera de 40 km/h.

Les composants de transmission sont de qualité signés Shimano, avec une boîte de vitesses à 7 rapports manivelle en alliage d’aluminium personnalisée 52T, un dérailleur Shimano TZ500 et une commande au guidon Shimano TX50R qui améliorent considérablement le plaisir de roule.

Le cadre en aluminium offre résistance et légèreté et la suspension hydraulique avant est verrouillable offre un confort unique dans toutes les situations. Sans oublier l’écran de 5 pouces avec lequel on peut contrôler tous les paramètres et la certification IPX6 qui rend le vélo résistant à l’eau et à la saleté.

La batterie est amovible et peut être chargée à la maison ou n’importe où. Celle-ci est complètement intégrée et cachée à l’intérieur du cadre, étanche à l’eau et à la poussière.

Ce vélo électrique GOGOBEST GF300 voit son prix en réduction de 100 € par rapport à son tarif actuel. Comme toujours le vélo est expédié depuis l’EU.

➡️ Le GOGOBEST XF800 est à 1299 € au lieu de 1399 € avec code NGN159G 🔥

Tout comme le modèle précédent, à partir de 99,99 € de commande, vous obtiendrez des écouteurs sans fil Lenovo, et pour toute commande de plus de 499,99 € vous recevrez des écouteurs sans fil Xiaomi.