Qui sont les Thunderbolt ? Succès et erreurs du nouveau groupe Marvel

Il y a deux semaines se tenait la D23, une convention qui sert de lieu de rendez-vous à tous les fans de l’usine Disney sous toutes ses facettes, de Pixar à Star Wars en via Marvel. De plus, il est très courant dans cet événement que de nouveaux projets soient annoncés ou que le statut de certains déjà annoncés soit mis à jour et cela rend fous les fans, toujours impatients de recevoir de bonnes nouvelles.

Une équipe de méchants

Au sein du panel Marvel Studios, plusieurs bandes-annonces et aperçus ont été révélés, mais néanmoins, l’un de ceux qui a fait le plus de bruit a été la révélation de la composition de l’équipe Thunderbolts. Ce groupe de super-vilains et d’anti-héros qui sont obligés d’effectuer des missions avec un risque élevé de mourir dans la tentative. Bien que ce film Phase 5 ait été annoncé lors du dernier Comic Con de San Diego, aucun détail supplémentaire sur ce projet ne nous a été donné. C’est pourquoi beaucoup d’entre nous ont pensé qu’on n’entendrait plus parler de ce film avant très, très longtemps… c’est pourquoi ce fut une surprise de voir l’équipe officielle poser le week-end dernier.

Le fait est que les membres de ces Thunderbolts seront les suivants : Valentina (Val) Allegra de Source, comme celle qui tire les ficelles au sein de l’équipe comme s’il s’agissait d’un Nick Fury malveillant. Nous avons pu voir ce personnage dans la série Falcon and the Winter Soldier et plus tard dans la scène post-générique de Black Widow.

Agissant en tant que chef d’équipe sur le terrain, nous avons Yelena Belova. Au cours de la phase 4, nous avons reçu des indices selon lesquels elle travaille pour Val, ce qui en fait la candidate idéale pour diriger les Thunderbolts malgré le fait qu’ils nous aient initialement vendu qu’elle participait du côté des gentils. Bien sûr, dans le cadre de l’équipe, nous avons Ghost, le principal méchant d’Ant-Man and the Wasp que beaucoup criaient de revoir. Et en parlant de retours, le Red Guardian revient également, figure paternelle de Natasha et Yelena mais qui, à cette occasion, fera partie de cette équipe.

Mais si ce qui précède on peut comprendre que cela relève de l’imaginable, rien de tel que le choix controversé d’inclure Taskmaster dans le groupe. Ce personnage n’était pas du goût de trop de fans dans le film Black Widow, donc si nous continuons avec ces plans, espérons que Marvel restaure la gloire et le glamour perdus de ce personnage lors de son apparition dans le film avec Scarlett Johansson.

Un autre visage familier que nous verrons dans Thunderbolts sera Bucky Barnes, le soldat de l’hiver. Bien qu’à la fin de sa série avec Falcon il soit censé avoir trouvé la paix avec son passé trouble, on a l’impression que ces souvenirs perdurent sans relâche. Bien sûr, pour la fin nous laissons le plat principal : l’agent américain, John Walker. Cet anti-héros, avec Yelena, sont les seuls à avoir eu des contacts avec Valentina. De plus, nous avons vraiment hâte de voir ce personnage rencontrer à nouveau Bucky. Les étincelles voleront à coup sûr.

L’absence de polémique

Cet alignement a provoqué plusieurs polémiques dues aux absences plus que notoires de certains noms liés aux Thunderbolts par les comics et, plus précisément, deux. Tout d’abord, nous avons Abomination. La raison pour laquelle nous pensons que ce personnage a été évité dans l’équipe est qu’elle apparaît actuellement dans She-Hulk: Lawyer She-Hulk et qu’elle semble être une personne réformée dedans, donc cela pourrait être un spoiler si maintenant ils sortent disant qu’ils formeront un groupe avec ceux déjà confirmés.

Et l’autre grande absence est le baron Zemo, qui dans les bandes dessinées a presque toujours été le chef de l’équipe. Bien que dans l’image officielle le personnage joué par Daniel Brühl ne soit pas présent, un initié bien connu et fiable a confirmé qu’il sera dans le film.

Thunderbolts sortira le 26 juillet 2024. Et vous ? Que pensez-vous de cette formation de départ ?