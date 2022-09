Final Fantasy 14 sur Xbox ? "Je n’ai pas encore jeté l’éponge"dit le chef de division

C’était en 2019 lorsque Phil Spencer lui-même, chef de la division Xbox, a publiquement promis de lancer Final Fantasy XIV sur les consoles Xbox. Cela s’est produit lors de l’événement X19 qui s’est tenu à Londres et qui a servi de scène pour présenter la batterie de titres qui viendrait sur Xbox Game Pass dans les mois à venir. Au total, près de trois ans se sont écoulés et il n’y a aucune trace du MMORPG sur les machines Microsoft. S’adressant à Game Watch, Spencer a assuré qu’ils n’avaient pas encore abandonné.

« Nous avons certainement annoncé cela (rires). Naturellement, nous n’avons pas encore jeté l’éponge. Cet engagement envers les joueurs provient à la fois de Microsoft et de Square Enix, nous continuerons donc à coordonner nos efforts. »

Une question récurrente

La question de la sortie ou non de Final Fantasy XIV sur Xbox n’est pas nouvelle. Des conversations ont eu lieu au fil des ans, bien qu’il semble qu’elles ne se soient pas encore cristallisées en quelque chose de concret. L’année dernière, en 2021, le réalisateur Naoki Yoshida a confirmé que le dialogue était toujours fluide :

« Je me sens mal de dire la même chose à chaque fois, mais nous sommes toujours en pourparlers avec Microsoft, et je pense que nos discussions se déroulent sur une note positive. Je ne dis pas que nous n’avons pas de version Xbox, donc j’espère que le moment est venu de donner aux joueurs une mise à jour informative à ce sujet. Je suis sûr qu’il y a beaucoup de choses que les gens veulent savoir, même si je ne peux rien découvrir. Le moment venu, je suis convaincu que le moment viendra de le faire.

Final Fantasy XIV a connu un lancement abrupt et désastreux, mais Square Enix, avec l’équipe dirigée par Naoki Yoshida à la barre, a su renverser la vapeur (œuf de chocobo ?) et revitaliser un titre devenu l’un des meilleurs du genre. . Il est disponible sur PS4, PS5 et PC.

