Revendications de fuite de GTA 6 "un accord" et Rockstar commence à abattre le matériel volé

L’attentat a explosé en milieu de week-end. Dans l’une des fuites de mémoire les plus massives de l’industrie du jeu vidéo, une version de Grand Theft Auto 6 est apparue en ligne avec des dizaines de clips d’une version en développement. Le remue-ménage, comment pourrait-il en être autrement, a été énorme. Pendant ce temps, Rockstar Games n’a pas commenté la question, bien qu’ils aient fait des réclamations de droits d’auteur pour supprimer le matériel du réseau. Dans le même temps, le pirate se faisant appeler Teapotuberhacker a mentionné qu’il souhaitait conclure un accord avec l’entreprise.

Certaines vidéos postées sur YouTube ont déjà commencé à disparaître, avec comme conséquence le message de violation du droit d’auteur et le nom de Take-Two Interactive – l’éditeur de Rockstar Games – comme plaignant. La viralisation du contenu a conduit le leaker présumé à publier un message sur les forums non officiels de GTA pour tenter de parvenir à un accord avec l’entreprise.

« La vidéo n’est pas disponible. »

Teapotuberhacker cherche « un accord »

« Ok, cela est devenu viral de manière inattendue », a écrit le responsable présumé des fuites. « Je me suis réveillé avec 3 000 messages Telegram privés. » Il propose ensuite un numéro et une adresse e-mail parce qu’il essaie de « parvenir à un accord ». Quelques heures plus tôt, la personne responsable de la fuite (ou les responsables, l’affaire n’a pas encore été clarifiée) a publié environ 90 vidéos, ainsi que le code Source de GTA 6 et de son prédécesseur. Il est possible « que je puisse bientôt divulguer plus de données ».

Ce qui a été vu dans ce test de construction semble confirmer certains détails que le journaliste Jason Schreier avait publiés dans Bloomberg il y a quelques mois : que l’un des protagonistes sera une femme latine et que le décor sera la ville fictive basée sur Miami.

Rockstar Games a officiellement annoncé GTA 6 via son site officiel, mais pour le moment, ils n’ont pas partagé de détails sur le titre, nous ne connaissons donc pas la date de sortie ni les plateformes sur lesquelles il sera disponible.

Source | Axios Gaming