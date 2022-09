Comment activer Always on Display sur iPhone 14 Pro et 14 Pro Max

La gamme iPhone 14 d’Apple a introduit un bon nombre de fonctionnalités qui sont très bénéfiques pour ses utilisateurs. Cependant, en ce qui concerne l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, nous voyons Dynamic Island à l’écran. En dehors de cela, ces modèles Pro obtiennent enfin Always on Display – une fonctionnalité que de nombreux appareils Android ont eue dans le passé.

Alors qu’Apple est en retard sur le jeu Alway on Display, ils ont improvisé et travaillé autour de la fonctionnalité d’une manière que vous pourriez facilement dire mieux vaut tard que jamais. Il y a beaucoup de bonnes choses à dire sur le Always on Display pour les modèles iPhone 14 Pro. Puisqu’il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité, nous parlerons de certaines des choses intéressantes ainsi que des étapes à suivre pour activer l’affichage permanent sur iPhone 14 Pro.

Comment activer Always on Display sur iPhone 14 Pro

Avant de jeter un coup d’œil aux étapes nécessaires pour activer Always on Display, examinons les fonctionnalités intéressantes présentes dans l’iPhone 14 Pro Always on Display.

Fonctionnalités d’affichage permanent sur iPhone 14 Pro

L’affichage fonctionne à 1 Hz lorsque l’affichage permanent est activé.

Vous pouvez voir la pochette de l’album de la chanson en arrière-plan.

Always on Display s’éteint lorsqu’il détecte qu’une Apple Watch jumelée n’est plus à portée de l’iPhone 14 Pro.

Se désactive automatiquement lorsque le mode Faible consommation est activé.

Always on Display s’éteint lorsqu’il n’y a eu aucune interaction ou activité avec l’iPhone.

L’écran s’éteint lorsque votre iPhone est placé face vers le bas ou dans votre poche.

Si vous avez activé Sleep Focus, l’affichage permanent sera également désactivé.

Activer Always on Display pour Phone 14 Pro

Par défaut, la fonctionnalité Always on Display est activée sur votre iPhone 14 Pro. Mais si vous souhaitez désactiver la fonction ou peut-être souhaitez-vous la réactiver, vous pouvez suivre ces étapes.

Lancez l’application Paramètres sur votre iPhone 14 Pro/Pro Max. Faites défiler et appuyez sur Affichage et luminosité. Maintenant, naviguez vers le bas où il est écrit Always On. Appuyez sur la bascule pour activer ou désactiver la fonction.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Always On Display pour iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Que pensez-vous du point de vue d’Apple sur le mode Always on Display ? Est-ce quelque chose qui aurait dû être disponible sur les modèles précédents ? Ou pensez-vous qu’Apple pourrait ajouter plus d’options de personnalisation pour le Always on Display ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

