Un artiste a fabriqué tous les Kirby du dernier jeu Switch en argile

C’est l’année de Kirby. Il y a quelques jours, Nintendo a annoncé lors de Direct Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, un portage du jeu Wii à venir sur Switch. Le titre rejoindra Kirby and the Forgotten Land et Kirby’s Dream Buffet, la dernière version de HAL Laboratory. Ce dernier titre a surpris beaucoup de monde, il n’est donc pas étonnant qu’il y ait des gens obsédés par ce nouveau jeu de balle rose.

Les Kirby de cet artiste sont pour les manger

Il y a quelques semaines, Kirby’s Dream Buffet est sorti sur Nintendo Switch, uniquement au format numérique. Sur la table, cela peut sembler être juste un autre jeu, mais la vérité est qu’il est devenu l’un des jeux les plus amusants du genre Party qu’il existe pour la console. Kirby’s Dream Buffet est un titre de course et de combat ; une sorte de combinaison entre un Mario Kart et un Mario Party. Les scénarios dans lesquels nous affronterons d’autres joueurs sont très bien élaborés, et au fur et à mesure que nous jouons, nous débloquons de nouvelles courses et scénarios de batailles, tous inspirés par des assiettes de nourriture très accrocheuses.

Dans ce jeu, Kirby a également ses capacités de copie de marque, mais le mécanisme a été implémenté d’une manière différente. Kirby peut se transformer pendant les courses, mais uniquement en mangeant certains aliments. Le nombre de transformations qui ont été choisies est complètement dosé, et l’artiste dont nous allons parler aujourd’hui a décidé de réaliser ses propres modèles de Kirby et ses transformations en pâte polymère.

Dans la vidéo, l’artiste japonais 100均の匠〜tete〜 a décidé de recréer chacun des aliments que Kirby utilise dans le jeu vidéo pour se transformer. Dans une première vidéo, on peut voir comment il recrée Kirby Stone, une capacité qui s’obtient en mangeant une barre de chocolat. Kirby Wheel est l’une des meilleures capacités de tout le jeu, car elle vous permet de prendre de la vitesse et d’expulser les autres de la scène. Obtenu en mangeant un beignet. Kirby Jelly est une nouvelle transformation qui permet de franchir les barrières des cookies en passant en dessous. Et l’un des meilleurs est Kirby Tornado, qui est obtenu en mangeant une glace de type Sundae.

Mais 100均の匠〜tete〜 ne s’est pas arrêté là. Dans une deuxième vidéo, il s’est également consacré à recréer le « Concours Gourmet », qui est le test final dans lequel chacun des jeux du mode Grand Prix est résolu. La composition ne manque pas de détails, car l’artiste a recréé la Nintendo Switch elle-même. Dans le jeu, nous pouvons voir le gros Kirby qui gagne, un Kirby transformé en hérisson, un autre en Kirby Tornado et un dernier qui quitte la scène à cause de l’autre joueur. Tout cela, avec les atouts de ces jeux, comme les sucettes géantes, le Mikado et les tablettes de chocolat.

Si vous avez aimé les vidéos, ne manquez pas le jeu. Il permet de faire des jeux multijoueurs très divertissants. Le système de jeu s’appréhende en quelques minutes et c’est un jeu vraiment sympa à jouer en couple ou entre amis maintenant que le froid arrive et qu’on va vouloir passer un peu plus de temps chez soi.