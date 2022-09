Ken, Blanka, Honda et Dhalsim sautent sur le ring de Street Fighter 6, qui confirme la bêta privée

Street Fighter 6 a enfilé les gants pour sortir vainqueur des combats tenus lors du Tokyo Game Show 2022. La populaire licence Capcom a montré les principales nouveautés qui accompagneront le catalogue d’expériences de ce sixième opus numéroté, comme le Battle Hub ou le Batailles extrêmes. Nous avons également appris que Dhalsim, Honda, Ken et Blanka rejoindront l’équipe. Vous pouvez le voir dans l’en-tête de cette news.

Au cours de la bande-annonce, nous avons connu les nombreuses options de personnalisation de votre avatar, que vous pouvez utiliser dans les sections gratuites jusqu’à ce que vous trouviez le Battle Hub. Ce point de rencontre social vous permet de vivre diverses expériences avec le reste de la communauté. Les options incluent jouer des matchs contre d’autres simplement en s’asseyant en face d’eux, participer à des tournois ou jouer à certains des classiques de Capcom.

Bêta privée en octobre

La surprise de l’après-midi est tombée sur la bêta privée. Entre le 7 et le 10 octobre, les joueurs pourront essayer un aperçu varié de ce qui va arriver dans Street Fighter 6. Cette période sera exclusive à PS5, Xbox Series X | S et PC (Steam), qui pourront jouer les uns contre les autres grâce à la fonction cross-play.

Dans le test, vous aurez huit combattants à portée de main : Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Guile, Kinberly, Juri et Ken, qui se frapperont à travers six étapes réparties sur les principaux modes de jeu. Les matchs occasionnels et classés, le Battle Hub, les tournois publics, le mode d’entraînement, les mises à jour quotidiennes des batailles extrêmes, les défis et les lieux du mode photo, entre autres, seront disponibles.

Pour recevoir une invitation, vous devez compléter l’inscription sur le site officiel du jeu, que vous trouverez sur ce lien. Si vous faites partie des personnes sélectionnées, vous recevrez un e-mail à l’adresse associée à votre profil Capcom ID le 5 octobre.

Source : Capcom