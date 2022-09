Apple Watch Series 8 contre 7 : vers laquelle devriez-vous passer ?

Presque exactement un an après le lancement de l’Apple Watch Series 7, Apple a annoncé le successeur de l’Apple Watch Series 8. Comme pour la Galaxy Watch5 de Samsung, qui ressemble de manière confuse à la Watch4, la société Apple n’a pas manqué plus qu’un réglage fin de sa smartwatch populaire. Si vous réfléchissez à laquelle des deux montres vous devriez acheter, nous vous aiderons à décider ici.

Contenu:

Quels sont les modèles de l’Apple Watch Series 8 ?

Comme pour la série 7, vous avez un certain nombre d’options lorsque vous choisissez la série 8. La dernière Apple Watch est disponible dans des tailles de boîtier de 41 mm et 45 mm. Des modèles avec GPS et GPS+LTE seront également disponibles à partir du 16 septembre 2022.

Apple reprend complètement le design de l’Apple Watch Series 7. (Photo : Apple)

Comme d’habitude, la smartwatch se compose d’un boîtier en aluminium ou en acier inoxydable, vous pouvez choisir entre les couleurs argent, graphite, or, argent, étoile polaire et minuit. Il existe également toutes sortes de variantes de bracelets – des bracelets de sport aux bracelets en cuir ou en acier inoxydable, la variété est grande.

Les prix commencent à 499 euros (prix public conseillé) pour la Série 8 avec un boîtier de 41 mm. Le modèle avec un boîtier en acier inoxydable de 45 mm (argent) et un bracelet à maillons noirs, en revanche, coûte 1 299 euros (prix public conseillé) – qui l’emporte même sur l’Apple Watch Ultra techniquement plus solide, qui est plus grande avec un boîtier de 49 mm.

Apple Watch Series 8 vs Series 7 : Matériel

Ce qui est frappant, c’est que… rien ne ressort particulièrement : rien n’a changé au niveau de l’optique. Vous obtenez le design Apple Watch typique, plutôt anguleux, qui a un écran qui s’étend jusqu’aux bords depuis la série 7. Rien n’a changé entre la série 8 et la série 7 en termes d’affichage et de taille et de poids réels de la montre. Seule nouveauté, la Series 8 n’est plus disponible en vert et en bleu. Titan est désormais uniquement disponible pour la nouvelle Watch Ultra.

Mais : En ce qui concerne les détails techniques, il y a quelques innovations.

Apple Watch Série 8

Apple Watch série 7

Matériel:

Puce S8 avec processeur double cœur 64 bits

Puce sans fil W3

GPS L1 Matériel:

Puce S7 avec processeur double cœur 64 bits

Puce sans fil W3

GPS L1 Affichage:

Écran OLED Retina LTPO toujours activé

Jusqu’à 1 000 nits de luminosité

Verre Ion-X (aluminium) ou verre saphir (acier inoxydable)

41 mm : 352 × 430 pixels

45 mm : 396 x 484 pixels Affichage:

Écran OLED Retina LTPO toujours activé

Jusqu’à 1 000 nits de luminosité

Verre Ion-X (aluminium) ou verre saphir (acier inoxydable)

41 mm : 352 × 430 pixels

45 mm : 396 x 484 pixels Stockage:

32 Go de ROM Stockage:

32 Go de ROM Vie de la batterie:

Jusqu’à 18 heures Vie de la batterie:

Jusqu’à 18 heures Logiciel:

watchOS 9 Logiciel:

watchOS 9 capteur de mouvement:

3ème génération avec détection de chute et détection d’accident capteur de mouvement

2ème génération avec détection de chute Caractéristiques de santé :

rythme cardiaque

ECG

oxygène du sang

température de la peau Caractéristiques de santé :

rythme cardiaque

ECG

oxygène du sang

Ce qui rend la série 8 meilleure

Le nom peut prêter à confusion, car la puce S8 de l’Apple Watch Series 8 correspond techniquement au processeur S7 de l’Apple Watch Series 6 ou Series 7. Apple n’a rien amélioré ici en termes de performances et de performances. Incidemment, la même puce S8 se trouve également dans l’Apple Watch SE de 2e génération ou l’Apple Watch Ultra.

La gamme Apple Watch actuelle comprend la Watch Series 8, la Watch Ultra et la Watch SE. Il reste encore des restes de la série 7.

Mais : En plus du processeur, le S8 comprend le module GPS, la puce sans fil et les capteurs pour mesurer les données de santé et de forme physique. Et avec les capteurs en particulier, il y a des ajouts qui sont également pertinents dans la pratique. Les aspects suivants ont été ajoutés :

Détection de la température : deux nouveaux capteurs de température situés en haut et en bas de la montre mesurent la température de la peau, même pendant votre sommeil. Cela améliore le journal du cycle et l’estimation du moment de l’ovulation. Cela devrait être un enrichissement pour la planification familiale. De plus, la série 8 compare la température ambiante à la température corporelle – vous recevrez une notification en cas d’écart.

La mesure de la température est nouvelle. (Photo : Apple)

Nouvelle détection d’accident : Avec la 3ème génération de détection de chute et d’accident, la Watch Series 8 peut détecter les accidents de voiture graves, par exemple. Ceci est suivi d’un appel automatique à un service d’urgence. Ceci est rendu possible par le gyroscope 3 axes amélioré avec le nouveau capteur d’accélération pour les forces g élevées. L’algorithme de détection est basé sur plus d’un million d’heures de données d’accidents réels.

Mode d’économie d’énergie : le nouveau mode d’économie d’énergie double la durée de vie de la batterie de 18 heures à 36 heures. Comme il s’agit d’une fonctionnalité de watchOS 9, l’Apple Watch Series 7 obtient également cet élément. Cela s’applique également aux nombreuses autres fonctionnalités de watchOS 9 telles que l’itinérance internationale, le journal de la fibrillation auriculaire, l’application boussole révisée ou les améliorations apportées à l’entraînement à la course en plein air.

Pour qui la Série 8 vaut-elle la peine ?

Avec la sortie de l’Apple Watch Series 7 en septembre 2021, Apple a introduit de nombreuses améliorations sérieuses. Par exemple, le design révisé avec l’écran presque sans cadre, mais aussi la fonction de charge rapide USB-C, la certification IP6X et la résistance plus élevée. Rien n’a changé ici avec la série 8. Les améliorations techniques ne concernent donc que les capteurs nouveaux ou révisés.

La nouvelle détection d’accident ne suffit probablement pas à elle seule pour passer de la Série 7 à la Série 8. (Photo : Apple)

Pour un passage immédiat de la Series 7 à la Series 8, c’est un peu un petit nombre d’innovations, d’autant plus que la Series 7 reçoit également de nombreuses modifications logicielles de la Series 8 grâce à watchOS 9.

Mais : Si vous avez encore une ancienne Apple Watch, le moment est peut-être venu pour la dernière Apple Watch. Cela offre tous les avantages de la série 7 et ajoute quelques améliorations en plus. Il s’agit d’un bond en avant très important, en particulier par rapport à la série 6 et même aux modèles Apple Watch plus anciens.

Vous pouvez trouver une Apple Watch de votre choix chez Euronics.