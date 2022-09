Les Anneaux de Pouvoir et Elros, qui est le frère d’Elrond et qu’est-il devenu dans Le Seigneur des Anneaux ?

Lord Elrond est l’un des personnages les plus connus du Seigneur des anneaux et l’un des demi-elfes qui joue dans The Rings of Power, la nouvelle série Amazon Prime Video. Dans l’épisode 3, Galadriel découvre un tableau représentant Elros, le frère jumeau d’Elrond. Qui est ce mystérieux personnage et qu’est-il devenu ?

« Vous ne m’aviez pas dit que la Maison de l’Héritage avait été érigée par Elros lui-même, c’est impressionnant », a déclaré Galadriel à Elendil dans l’épisode. L’elfe le définit comme une « âme hors du commun », bien qu’elle reconnaisse qu’il a toujours eu une relation plus étroite avec son frère Elrond.

Galadriel et Elendil dans Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

C’est l’histoire et le destin d’Elros

Comme Elrond, il est le fils d’Eärendil et d’Elwing, tous deux demi-elfes. C’était encore au premier âge de la Terre du Milieu quand on lui a donné le choix entre être un homme ou un elfe. Alors qu’Elrond a choisi de vivre parmi les elfes et d’embrasser l’immortalité, Elros a préféré devenir mortel. Il a cependant obtenu une durée de vie beaucoup plus longue. Il a gouverné Númenor en tant que roi pendant plus de 400 ans et a vécu jusqu’au Second Age (année 442).

Ses descendants héritèrent du trône, jusqu’à ce que le royaume insulaire se débarrasse de son héritage et se retourne contre les elfes. La lignée vit dans le sang des Dúnedain, y compris Elendil, son fils Isildor et Aragorn, le futur roi du Gondor.

Au moment où le récit de The Rings of Power se déroule, Elros est déjà décédé plusieurs années auparavant. Cela explique qu’il n’apparaisse pas dans la trilogie de romans du Seigneur des Anneaux, se déroulant au Troisième Âge.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir diffusera son quatrième épisode le vendredi 16 septembre prochain sur Amazon Prime Video.