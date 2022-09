James Cameron pontifie à nouveau : "La 3D n’est pas finie, c’est comme la couleur"

Soyons honnêtes. Les meilleurs films d’Avatar ne sont pas les films, mais les déclarations de Cameron dans les interviews précédentes. Maintenant que les na’vi reviennent deux fois en salles (le premier volet sortira en salles prochainement pour retrouver le titre le plus rentable de l’histoire et sa suite, Le sens de l’eau, arrivera le 16 décembre), le réalisateur est de retour en tournée et souhaitait réitérer sa vision de la 3D et son importance pour le monde du cinéma.

« La plupart des gens pensent que la 3D est finie, mais c’est loin d’être le cas. C’est juste accepté. Maintenant, cela fait partie des options que vous avez lorsque vous allez voir un film au cinéma. C’est comme la couleur. Quand les premiers films en couleur sont sortis , tout le monde en a fait un monde. Les gens sont allés les voir simplement parce qu’ils étaient en couleur. Puis c’est devenu accepté et normalisé. Quand Avatar est sorti, les gens sont allés voir beaucoup d’autres films simplement parce qu’ils étaient en 3D. Avatar choqué et changé la façon dont les films sont acceptés et maintenant la 3D fait partie de l’époque et de la façon dont les choses sont faites ».

Vous ne pouvez pas vous plaindre de la durée d’Avatar

Les airs de Cameron interviennent après une autre de ses croisades contre les haineux dans laquelle il a lancé un ordre à tous ceux qui tremblent devant les plus de deux heures et demie de Le sens de l’eau. « Je ne veux pas que quelqu’un se plaigne de la longueur s’il s’assoit ensuite et regarde une série télévisée de huit heures. J’imagine déjà certaines des critiques. « Ce film angoissant de trois heures », diront-ils. Donnez-moi une putain de pause. J’ai vu mes enfants s’asseoir devant la télé et courir cinq épisodes d’affilée. C’est le grand changement social qui devrait se produire, les gens devraient comprendre que c’est normal de se lever et d’aller pisser.

Avatar, combien y aura-t-il de suites ?

On ne sait pas s’ils seront si longs et si Cameron fermera les portes derrière nous quand on ira les voir, mais à part Avatar : Le sens de l’eau, le deuxième volet de la saga, il y a trois autres films confirmés. C’est-à-dire que nous arriverons à Avatar 5. Ce sont les suivants :

Avatar 2 : Le sens de l’eau (16 décembre 2022)

Avatar 3: The Seed Bearer (20 décembre 2024)

Avatar 4 : Le Cavalier Tulkun (18 décembre 2026)

Avatar 5: La quête d’Eywa (22 décembre 2028)

Sur la seconde, d’ailleurs, le look Na’vi de Kate Winslet et la version bleue de Sigourney Weaver ont été dévoilés. Deux raisons pour lesquelles il vaut la peine de donner une chance au film. Car oui, on sait ce qui se passe dans la tête de tout le monde quand on parle de la saga, mais on se demande… pourquoi en avez-vous tous autant marre et marre d’Avatar ?

