Les professionnels paniquent avec PS VR2 : "C’est comme un saut générationnel mémorable"

PlayStation a permis à un groupe restreint de médias américains de se mettre derrière l’objectif de l’appareil PlayStation VR2 pour la première fois. Les sessions organisées ont permis aux professionnels de percevoir ce que l’on ressent avec la nouvelle génération de réalité virtuelle du géant japonais.

Ainsi sont les premières impressions de PlayStation VR2

« Ouah. Wow Wow wow. C’est le mot qui me reste à l’esprit lorsque j’essaie de résumer mon temps avec PlayStation VR2. En tant que passionné de réalité virtuelle depuis de nombreuses années, je suis convaincu que ma première expérience en direct avec l’appareil Sony a époustouflé mon amour de la réalité virtuelle. Cette unité élégante et brillante était tout ce que je voulais pour une mise à niveau du PSVR et bien plus encore », explique Ian Higton, correspondant d’Eurogamer.

Higton note que PS VR2 par rapport à l’appareil d’origine « a ramené les souvenirs du passage à la netteté des jeux PS3 HD après des années de jeu sur PS2 ». « En termes de technologie et de qualité visuelle, cela ressemble à l’un des sauts générationnels les plus mémorables entre les consoles. »

Victoria Song, analyste technologique chez TheVerge, a souligné le rôle joué par les contrôleurs Sense qui feront partie du package PS VR2. « Le retour haptique est fantastique, ce qui n’est pas surprenant si vous avez vu à quel point ils font un excellent travail sur le DualSense. La détection des battements de cœur était un moyen très utile d’interagir avec les mondes VR. […] Il vous permet de fléchir vos doigts et d’interagir avec les objets de manière plus naturelle. […] Quand ça marche, ça ajoute une couche supplémentaire d’immersion », déclare-t-il.

Ils ont pu essayer quatre jeux : Resident Evil Village, Horizon Call of the Mountain, The Walking Dead : Saints and Sinners 2 : Retribution et Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge. À propos de la seule exclusivité PlayStation Studios, Tamoor Hussain (GameSpot) a noté que le spin-off Horizon « est une démonstration admirable qui crée des scènes convaincantes pour presque toutes les nouvelles décisions prises concernant le matériel et l’ingénierie PS VR2 ».

