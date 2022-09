iOS 16.1 beta 1 maintenant disponible alors qu’Apple continue de déployer de nouvelles fonctionnalités

Deux jours seulement après la sortie d’iOS 16 pour le grand public, Apple a maintenant publié iOS 16.1 pour les développeurs bêta-testeurs. Il reste encore un certain nombre de fonctionnalités à venir qui ont été annoncées à la WWDC cet été, et on s’attend à ce qu’iOS 16.1 inclue au moins certaines de ces nouvelles fonctionnalités.

Voici quelques-unes des fonctionnalités encore à venir :

Activités en direct : Les activités en direct vous aident à rester au courant de ce qui se passe en temps réel, directement depuis votre écran de verrouillage ;

API des activités en direct : Suivez un match de sport en cours ou suivez la progression de votre trajet ou de votre commande d'un simple coup d'œil. Jetez un coup d'œil aux activités en direct de vos applications tierces préférées avec la nouvelle API de développeur ;

Socket en charge de la matière : Cela ne sera pas lancé avant la fin de l'année. Matter est une nouvelle norme de connectivité pour la maison intelligente qui permettra aux accessoires compatibles de fonctionner ensemble de manière transparente, sur toutes les plateformes ;

Bibliothèque de photos partagée iCloud : Il offre aux familles une nouvelle façon de partager des photos de manière transparente avec une bibliothèque iCloud séparée sur laquelle jusqu'à six utilisateurs peuvent collaborer, contribuer et profiter. Les utilisateurs peuvent choisir de partager des photos existantes à partir de leurs bibliothèques personnelles, ou de partager en fonction d'une date de début ou de personnes sur les photos

Charge d'énergie propre

Les développeurs peuvent mettre à jour leur iPhone vers iOS 16.1 en se rendant dans l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Le numéro de build est 20B5045d. Apple a également publié de nouveaux profils de développeur qui peuvent également être installés sur les appareils iPhone 14.

