Dicter sur l’iPhone – comment obtenir les meilleurs résultats

Dicter sur l’iPhone est, j’estimerais avec confiance, quelque chose que je fais plus que taper. Siri est également le principal moyen de contrôler mes appareils HomeKit.

Chaque fois que j’ai mentionné l’une ou l’autre de ces choses, il y a toujours des commentaires de personnes disant à quel point leur expérience est terrible avec les deux, alors j’ai pensé que je partagerais quelques choses qui, à mon avis, font une différence.

Si vous venez de mettre à jour iOS 16, c’est le moment particulièrement propice pour réessayer la dictée, car vous pouvez désormais facilement mélanger et assortir la parole et la frappe…

Isolez votre voix des bruits de fond

Nous ne pouvons pas contrôler l’environnement dans lequel nous nous trouvons, et je reconnais pleinement que l’un des avantages que j’ai est que je travaille à domicile, donc je ne suis généralement pas en concurrence avec un bruit de fond fort. Si vous travaillez dans une usine, sur un chantier de construction, etc., le bruit ambiant peut être trop difficile.

Mais j’utilise toujours Siri dans la rue et dans d’autres environnements plus bruyants, et cela fonctionne toujours bien pour moi. Le secret ici, je pense, est d’isoler votre voix autant que possible. Tenir votre téléphone ou votre montre près de votre bouche est une étape évidente, mais si le bruit provient principalement d’une direction (comme la circulation dans la rue), alors se détourner de la source de bruit peut faire une grande différence.

Énoncer clairement

L’une des choses que je fais si habituellement que je n’ai même pas à y penser est de traiter Siri comme s’il s’agissait de quelqu’un dont la deuxième ou la troisième langue est l’anglais et qui a parfois du mal à comprendre.

Si Siri a du mal à vous comprendre, essayez de parler un peu plus lentement que d’habitude et prenez soin de prononcer chaque mot plutôt que de trop laisser les mots s’enchaîner.

Vous ne devriez pas avoir besoin d’exagérer cela – traiter Siri comme un étranger malentendant qui parle autant l’anglais que moi l’français – mais visez simplement à être aussi compréhensible que possible.

Choisissez des noms faciles à comprendre pour HomeKit

Cela vaut la peine de faire attention lorsque vous nommez les appareils et les scènes HomeKit. Si vous trouvez que Siri ne comprend pas ou active les mauvais appareils, choisir des noms plus clairs résoudra généralement le problème.

Par exemple, lorsque j’avais « Hall lights », Siri entendait parfois cela comme « toutes les lumières ». Changer le nom en « Lumières d’entrée » a résolu ce problème.

Dictez d’abord, corrigez ensuite

Avant iOS 16, vous pouviez dicter ou taper – pas mélanger les deux. Mon approche consistait alors à dicter d’abord, puis à passer au clavier pour corriger les erreurs. Avec iOS 16, vous pouvez désormais mélanger les deux.

Certains pourraient voir cela comme un échec si vous devez corriger manuellement le texte, mais il est beaucoup plus rapide de dicter un paragraphe puis de corriger un mot ou deux que de taper le tout sur un clavier à l’écran.

Ne vous embêtez pas avec la ponctuation automatique pour l’instant !

iOS 16 apporte la ponctuation automatique pour la première fois, mais d’après mon expérience, c’est plutôt sans espoir dans sa première incarnation. Je trouve que c’est beaucoup plus fiable de ponctuer manuellement pour l’instant (« Hey Fred virgule nouveau paragraphe Merci de m’avoir fait savoir période je vais transmettre le message période »).

Partagez vos propres astuces pour dicter sur iPhone

Si vous n’avez pas eu une excellente expérience de dictée sur iPhone dans le passé, faites-moi savoir si l’une de ces choses vous a aidé – et partagez vos propres conseils sur nos réseaux sociaux.

Photo : Miguel Tomás/Unsplash

