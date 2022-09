La fonctionnalité Apple Digital ID repose sur un brevet gouvernemental réattribué au fabricant d’iPhone

Nous avons vu hier comment Apple peut rendre difficile pour les fabricants de smartphones concurrents de reproduire la fonction de communication par satellite de l’iPhone 14, et nous apprenons maintenant qu’il en va de même pour les identifiants numériques Apple, comme les cartes d’identité d’État et les permis de conduire.

Des détails émergent sur le partenariat d’Apple avec la Transportation Security Administration (TSA). Ceux-ci révèlent que le fabricant d’iPhone a non seulement obtenu un accord lui donnant la première chance de tester la technologie, mais a également eu un brevet gouvernemental clé pour le système réaffecté à Apple…

Identifiants numériques Apple

Le lancement d’Apple Pay indique que beaucoup d’entre nous ne portent plus systématiquement de cartes de paiement physiques, se fiant plutôt aux paiements sans contact avec notre iPhone ou Apple Watch. Beaucoup d’entre nous attendent avec impatience le jour où nous pourrons faire la même chose avec des documents officiels, comme les permis de conduire et les passeports.

En juin de l’année dernière, Apple a annoncé son intention de commencer à donner vie à cette vision. Les identifiants numériques Apple ont été officiellement lancés en mars en Arizona, permettant aux résidents de stocker des copies numériques de leur carte d’identité et de leur permis de conduire dans l’application Wallet. Une trentaine d’États envisagent de l’adopter, mais le déploiement a jusqu’à présent été lent, le Maryland ayant été ajouté en mai.

Le partenariat d’Apple avec la TSA

FinTech Business Hebdomadaire révèle qu’Apple a créé un accord de partenariat avec la TSA afin de mettre en œuvre la fonctionnalité d’identification numérique.

Des documents obtenus exclusivement par Fintech Business Weekly montrent qu’Apple a conclu un accord de recherche et développement coopératif, connu sous le nom de CRADA, avec la TSA, à compter de mars 2019. L’accord de recherche a facilité la collaboration d’Apple et de la TSA pour développer la technologie qui «lirait» un permis de conduire mobile aux points de contrôle des aéroports lorsqu’il était partagé à partir d’un appareil Apple. L’accord gouvernemental semble donner à Apple le contrôle sur la propriété intellectuelle et les brevets clés résultant de la collaboration de recherche. Bien qu’il s’agisse d’une caractéristique commune des CRADA et que le gouvernement lui-même conserve les droits sur la propriété intellectuelle, cela pourrait désavantager les concurrents d’Apple dans la course au développement d’un identifiant d’identité numérique natif et mobile d’abord. D’autres dépôts de brevets suggèrent que la collaboration entre Apple et la TSA a produit une propriété intellectuelle liée à l’utilisation des informations d’identification d’identité mobiles (MIC) dans le cadre des vérifications « Know Your Customer », dans les transactions marchandes ou peer-to-peer, pour sécuriser les dossiers médicaux, et même pour utiliser dans l’identification des électeurs – qui pourraient tous finir par être contrôlés par Apple.

Brevet gouvernemental attribué à Apple

L’une des caractéristiques des CRADA est qu’elles permettent aux entreprises commerciales de bénéficier de la propriété intellectuelle créée par leur intermédiaire. Cela peut inclure la réattribution de brevets gouvernementaux aux entreprises concernées. L’article rapporte que cela s’est produit dans ce cas.

Le brevet clé issu de la collaboration, « Checkpoint Identity Verification on Validation Using Mobile Identification Credential », a été déposé pour la première fois en avril 2020. Dans les versions initiales du dépôt, le demandeur était répertorié comme le gouvernement américain et tous les inventeurs répertoriés étaient des employés. de TSA. Cependant, en août 2021, le gouvernement a cédé ses droits sur l’application à Apple. Lorsque le brevet a été accordé en décembre 2021, le demandeur était répertorié sous le nom d’Apple Inc., plutôt que le gouvernement américain, et cinq inventeurs supplémentaires – des employés d’Apple – ont été ajoutés au brevet.

L’article spécule que l’accord pourrait exiger que des brevets gouvernementaux supplémentaires soient attribués à Apple – mais des parties clés de la CRADA sont expurgées, ce qui rend impossible la vérification.

Si la technologie brevetée s’avère essentielle à la mise en œuvre de documents gouvernementaux numériques, alors Apple sera légalement obligé d’offrir des licences sous des conditions FRAND : équitables, raisonnables et non discriminatoires. Google, Samsung et d’autres pourront ainsi profiter de la technologie.

Cependant, nous savons par les différends FRAND passés et présents que ceux-ci peuvent parfois impliquer des batailles juridiques prolongées, ce qui pourrait encore renforcer l’avance d’Apple.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :