Une entreprise romaine a poursuivi Zuckerberg pour avoir volé son logo

Maim est une entreprise à Rome qui s’occupe de la communication. Il a déposé son logo en avril 2021, environ sept mois avant la présentation de Meta.

Deux M qui se rejoignent dans un dégradé de couleurs allant du bleu au violet. Deux M qui forment ensemble le symbole de l’infini. Deux M qui rappellent le symbole de Meta, la société dirigée par Mark Zuckerberg qui collectionne Facebook, Instagram et WhatsApp (et plusieurs autres projets parallèles). Maim Group est une société basée à Rome qui s’occupe de communications, de lobbying et de campagnes publicitaires. Le 26 avril 2021, elle a déposé sa marque à Rome et le 29 octobre de la même année, elle a réussi à obtenir la ratification de l’enregistrement.

Le 28 octobre, tout change. Avec une vidéo diffusée sur toutes ses chaînes, Mark Zuckerberg annonce la naissance de Meta : la maison mère dans laquelle sont rassemblés tous ses projets. Avec Meta, le fondateur de Facebook devrait conduire l’humanité vers la dernière frontière numérique : le métaverse. Nouveau nom et nouveau logo, identique à celui de Maim Group. Netcost-security.fr a contacté la société et ses avocats. « Au début, nous l’avons pris à la légère. Puis de plus en plus de gens ont commencé à poser des questions sur le logo : ils étaient étonnés que nous l’ayons volé à Meta ».

La cause de l’enregistrement en Italie

La première étape de Maim a été de poursuivre Meta pour l’utilisation du logo en Italie. La société Zuckerberg n’a pas encore enregistré son logo dans notre pays car elle se concentre sur la reconnaissance de la marque européenne. Pourtant, il utilise son logo depuis environ un an. En fait, le symbole Meta est visible dans toutes les applications des réseaux sociaux connectés et dans certaines variantes, comme celles publiées sur Instagram et Messenger, même les couleurs rappellent celles de Maim Group. Bien sûr, les proportions des deux entreprises sont différentes, étant donné que Maim compte 15 employés et Meta plus de 58 000 (données 2020). En tout cas, selon les avocats de la société italienne, il y a encore une marge de manœuvre.

Si le juge chargé de l’affaire choisit d’être d’accord avec Maim, il pourrait déclencher une injonction qui empêcherait Meta d’utiliser la marque en Italie. Dans ce cas, les deux parties pourraient convenir d’un accord, évidemment monétaire, dans lequel Maim devrait renoncer à ses prétentions sur le logo en échange d’une compensation. En fait, le principal problème est que les deux sociétés travaillent dans le même domaine : Meta s’occupe également des campagnes publicitaires.

L’enregistrement du logo à l’étranger

La question de la propriété du logo dépasse les frontières de l’Italie. Le logo Meta a été enregistré pour la première fois le 5 octobre 2021. L’office des brevets choisi pour son enregistrement est curieux. Meta s’est concentré sur la Jamaïque. Le choix est peut-être exotique mais il a également été suivi par Apple pour l’enregistrement de son Dynamic Island, l’une des fonctionnalités introduites avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. archive et pour vérifier la documentation sur une marque il faut aller la consulter directement. Bref, les spoilers sont donc évités.

La date qui compte pour revendiquer la propriété intellectuelle d’une marque n’est pas celle de la confirmation de l’enregistrement mais celle du dépôt. Alors sur ce front Maim reste en tête, étant donné qu’il a déposé sa demande le 26 avril 2021. Pour déposer un brevet dans toute l’Europe, il est cependant possible de faire une seule demande dans un bureau de l’Union européenne situé à Alicante, en Espagne. C’est là que Meta a postulé ces derniers mois pour son logo.

L’office européen n’a pas encore accepté l’enregistrement. Suite au règlement européen sur ces questions, du 22 septembre au 22 novembre s’ouvrira une phase dans laquelle il sera possible de présenter des objections d’entreprises qui ont des logos similaires. Une voie qui, dès qu’elle deviendra praticable, sera également suivie par Maim.