The Last of Us et la règle des 8 personnages qui explique la nécessité d’un remake

Le remake de The Last of Us est le premier travail en tant que réalisateur de Matthew Gallant, qui est particulièrement excité et non seulement pour la première, mais pour le jeu avec lequel il est produit. Après tout, il se trouve que Gallant est venu travailler chez Naughty Dog à l’occasion de l’original The Last of Us, qui dure depuis près d’une décennie. Grâce à Sony, nous avons eu l’occasion de parler avec lui et nous voulions lui poser des questions à ce sujet, sur les différences entre cette évolution et celle-ci, entre sa position actuelle et celle d’alors, entre le Naughty Dog de 2012 et celui de 2022 .

Gallant nous a dit que « c’est impossible de comparer car tout a beaucoup changé d’une manière ou d’une autre. Chaque département a évolué et s’est transformé. L’artistique, la technologie, le marketing… Pour donner un exemple, les retours que nous avons recueillis quand nous avons testé l’original par le biais d’un processus ponctuel et assez grossier, sans rien à voir avec toutes les sessions d’enregistrement et la collecte de données quotidiennes qui se déroulent actuellement. Mais ce qui compte, c’est la façon dont ces changements affectent le jeu. «

« Avant, nous avons scénarisé les combats et chorégraphié tous vos mouvements sans que vous le sachiez. Dans le remake, nous donnons beaucoup plus de liberté. »

En ce qui concerne cela, ce que ces années dans le jeu ont traduit, Gallant a partagé avec nous la règle des 8 personnages, ce qui explique ce besoin pressant d’un remake qui a grandi et grandi dans la poitrine des développeurs de Naughty Dog. « À l’époque, sur PlayStation 3, nous ne pouvions charger que 8 personnages à la fois. Lorsque nous voulions créer l’illusion qu’il y avait plus dans un combat, nous utilisions souvent des astuces comme les diviser par étages et nous ne faisions que ceux qui se trouvaient au même étage que le joueur à inculper. Les autres n’ont pas été inculpés et nous les avons envoyés à votre rencontre car vous tuiez les autres et laissiez des places libres ».

« Dans l’original The Last of Us, nous avons chorégraphié le combat. Avant, nous avions scénarisé tout ce que le joueur pouvait faire et agi en conséquence. Maintenant, tout est beaucoup plus ouvert et nous sommes plus flexibles. Nous pouvons avoir plus d’ennemis en même temps et nous ne « Il n’est pas nécessaire de leur donner des ordres pour les contrôler et que tout se charge et fonctionne bien. Nous leur donnons juste des idées maintenant. « Voici une zone à creuser, voici un flanc qui peut être utilisé. Ils font leur propre analyse spatiale. Vous peut faire une bataille 10 fois et les 10 fois ce sera différent. Pas avant. Maintenant, ils répondent de manière dynamique et c’est le résultat de mettre 9 ans d’expériences et de changements dans un jeu que nous aimons. Prendre ce que nous avons appris et le mettre en pratique pour offrir la meilleure expérience possible. C’est la différence.