La Terre serait encore plus habitable si Jupiter avait une orbite légèrement différente

La Terre est la seule planète habitable que nous connaissons, mais elle pourrait l’être encore plus si l’orbite de Jupiter devenait plus ovale (excentrique). Ici parce que.

La taille de la Terre et de Jupiter comparée. Crédit : NASA

La Terre, la seule planète de l’Univers que nous connaissons capable d’héberger la vie, pourrait être encore plus habitable si Jupiter modifiait un peu son orbite. En fait, il suffirait que la géante gazeuse du Système solaire acquière une orbite plus excentrique (c’est-à-dire plus ovale) que l’actuelle, qui est pratiquement circulaire, pour rendre celle de la Terre plus excentrique. Cette modification permettrait de chauffer des zones de la planète qui sont désormais en dessous de zéro, augmentant ainsi l’étendue du territoire pouvant être occupé par des formes de vie. Le terme habitable ne coïncide évidemment pas avec celui d' »agréable » et « vivable » pour nous et de nombreuses autres espèces, étant donné que le réchauffement de la Terre catalysé par le changement climatique est à l’origine de problèmes potentiellement catastrophiques pour notre santé et nos équilibres écologiques.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains de l’Université de Californie à Riverside, qui a collaboré étroitement avec des collègues australiens du Centre d’astrophysique de l’Université du Queensland du Sud, a déterminé qu’un léger changement dans l’orbite de Jupiter rendrait la Terre plus habitable. le Centre australien d’astrobiologie de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW) à Sydney. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Pam Vervoort, professeur au Département des sciences de la Terre et des planètes de l’université californienne, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené diverses simulations avec un modèle alternatif de système solaire, avec des orbites de Jupiter différentes de celle actuelle. . La géante gazeuse a une masse 2,5 fois supérieure à la somme des masses de toutes les autres planètes du système, elle a donc une influence gravitationnelle significative sur leurs orbites.

Simulation des orbites plus ou moins excentriques des planètes autour d’une étoile hypothétique. Crédit : NASA – JPL / Caltech

Sur la base de différents calculs, les chercheurs ont montré que si Jupiter se rapprochait du Soleil, la Terre serait affectée négativement en termes d’habitabilité, car cela modifierait l’inclinaison de l’axe terrestre, principal facteur de saisonnalité. En termes simples, nous aurions des saisons beaucoup plus extrêmes et une réduction de l’habitabilité. Par exemple, avec une forte inclinaison, la banquise hivernale occuperait une portion de la Terre quatre fois plus élevée qu’elle ne l’est aujourd’hui, avec un impact énorme sur l’équilibre de l’écosystème. Mais si la position de Jupiter était maintenue et ne faisait que changer son orbite, devenant plus excentrique, comme indiqué, la partie la plus froide de la Terre serait partiellement chauffée, augmentant la portion de terre qui émergeait habitable pour les formes de vie. « Si la position de Jupiter reste la même, mais que la forme de son orbite change, cela pourrait en fait augmenter l’habitabilité de cette planète », a déclaré le professeur Vervoort dans un communiqué de presse.

Exemple de zone habitable. Crédit : NASA – JPL / Caltech

Ces calculs sont très précieux non seulement pour comprendre ce qui arriverait à la Terre en cas de variations de l’orbite de Jupiter, qui sont possibles, mais aussi pour déterminer quelles exoplanètes (exoplanètes) sont réellement intéressantes pour déterminer comment et dans quelle mesure elles sont habitables. Le principal paramètre que les scientifiques prennent en compte est la distance à l’étoile, qui ne doit être ni trop grande (sous peine de planète glacée) ni trop proche (ce qui implique une planète infernale). La « bonne » distance, appelée zone habitable ou Boucle d’or, est considérée comme la distance à laquelle l’eau peut se loger sous forme liquide à la surface de l’exoplanète. Comme l’explique la nouvelle étude, l’influence orbitale des planètes gazeuses géantes dans un système donné et l’inclinaison de l’axe de rotation affectent également l’habitabilité, de sorte que ces paramètres devront également être pris en compte dans les futurs modèles. D’autant plus maintenant que nous disposons d’un « super télescope » (le James Webb) capable de mieux caractériser les atmosphères des mondes extraterrestres. Les détails de la recherche « System Architecture and Planetary Obliquity: Implications for Long-term Habitability » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée faisant autorité The Astronomical Journal.