Les dérives anti-féministes de TikTok, où les femmes détruisent les autres femmes

De tradwife à girlboss, sur le réseau social il y a de plus en plus de femmes qui cantonnent le genre féminin dans des stéréotypes, voici quelques hashtags liés au phénomène.

Il répertorie tout, même les femmes. Et sur un réseau social, comme TikTok, qui fonctionne sur les hashtags, ce phénomène est amplifié. Sur la tribune, il y a des femmes qui se battent pour faire valoir leurs droits, mais il y a aussi autre chose, ou plutôt d’autres. Les femmes qui vidéo après vidéo détruisent le féminisme. Consciemment ou non. De tradwife à girlboss, le dénominateur commun est la recherche désespérée d’identité qui conduit à des stéréotypes dangereux, plats et effrayants. Ce sont des femmes qui disent aux autres femmes comment être une femme. Et le féminisme en souffre.

#Tradwife

Sous leur vidéo, il y a généralement aussi le hashtag #submissivewomen, #submissivewifes et #antifeminist. Revisitez les pin-up transportées depuis les années 1950 dans les cuisines modernes et bien équipées. Elles nettoient la vaisselle au ralenti, cuisinent les plats préférés de leurs maris, montrent des appareils électroménagers brillants avec Doris Day chantant « C’est une belle journée aujourd’hui » en dessous. Les femmes ne peuvent pas tout, disent-elles, « il est donc juste, naturel, de renoncer à l’indépendance financière et de se consacrer aux tâches ménagères ». Ils exaltent la soumission, le dévouement. Ils remplacent « féminisme » par « féminité », écrivent-ils. C’est la matrice de base. Comme le suggère Petite, « les maris doivent toujours passer en premier pour avoir un mariage heureux ». Avec un style entièrement Cath Kidston, entre fleurs pastel et rouges à lèvres qui enserrent maniquement des lèvres très souriantes aux formes parfaites, suggèrent le retour à l’ère de la maternité agricole.

#Sac à puces

Un scénario complètement différent. Les rouges à lèvres sont maculés, ils ne servent qu’à maculer les lèvres. A mélanger avec le mascara qui a incrusté les cils de la veille. Sur TikTok, la femme Fleabag est devenue une icône. Très dangereux. A mi-chemin entre femme fatale et héroïne décadente, elle se complaît dans la douleur noire et synthétique. Souvent dans les vidéos, les filles se tirent dessus avec un maquillage sombre dissout par les larmes. « Les femmes naissent avec une douleur inhérente », écrivent-elles. Le nom du hashtag est inspiré du protagoniste de la série homonyme. Une jeune femme londonienne qui a une vie trouble, avec des situations sentimentales et sexuelles instables. L’effet Fleabag est basé sur le féminisme dissociatif. Terme inventé par Emmeline Clein en 2019. Une attitude nihiliste envers le progrès féminin. Les femmes décrivent leur désir de persister dans des relations néfastes, de changer radicalement d’apparence pour se sentir belles, de ramper sur une profonde insatisfaction qui les vide de toute valeur. Romantiser la souffrance est une longue tradition Internet, pensez aux années Tumblr. Des femmes troublées et brisées qui analysent la sombre réalité de la féminité contemporaine. Et ils pleurent, beaucoup.

#Choisissez moi

Mise en garde. C’est un court-circuit. Des filles taquinent d’autres filles qui taquinent d’autres filles. Tout commence par le phénomène pick me (littéralement me choisir). Ce sont des femmes qui recherchent l’approbation des hommes en laissant entendre indirectement ou directement qu’elles ne sont pas comme les autres. Ce faisant, ils dénigrent le genre féminin par un comportement misogyne. Pour comprendre cela, la pick me girl est celle qui dit : « je n’ai que des amis masculins car les autres femmes sont jalouses et superficielles », ou « je ne me maquille jamais, je mange un double cheeseburger, pas une salade comme tout le monde ». Puis la mode change. Mieux, ça s’inverse. La cible est la fille qui me choisit. Dans les vidéos sur TikTok les filles imitent et taquinent le pick me. Au final, jouant sur l’ironie, ils adoptent cependant un comportement spéculaire. Ils se posent comme « ceux sans filtres », supérieurs. Ce faisant, ils créent un stéréotype sur la façon d’être de « vraies » filles. Bref, comme moi, ce sont des femmes qui critiquent d’autres femmes.

#Girlboss

Un phénomène qui peut être risqué et malgré de bonnes intentions au départ comporte de nombreuses faiblesses. Une girlboss est une femme de carrière qui réussit, une entrepreneure qui se démarque dans un milieu masculin ou qui occupe une position de leadership. Le terme est souvent utilisé comme hashtag sur TikTok. Les femmes sont mises en scène avec des photos et des vidéos où elles se montrent dans des poses fortes et des robes élégantes, jouant sur le mélange de féminité et de dominance. Ils récupèrent au travail, avec d’énormes tasses de café à six heures du matin. Les féministes ont souligné que les femmes au sommet du monde des affaires ne résolvent pas réellement les grands problèmes structurels du patriarcat. Au contraire, ils renforcent le système en devenant l’anomalie qui a escaladé le mur du succès et conquis le pouvoir, à elle toute seule. C’est la dérive d’un féminisme d’entreprise où la femme ne gagne pas les règles du capitalisme mais s’y insère avec une tendance individualiste. Une sorte d’esthétique #girlboss est créée sur TikTok qui dit que si vous voulez réussir, vous devez être ainsi. En fin de compte, c’est une autre image de marque du féminisme.

Toutes les étiquettes sont marquées de hashtags, qui écrasent le sexe féminin dans des catégories prédéterminées. C’est une très vieille histoire, il y a toujours eu quelqu’un qui dit comment être une femme. Des vêtements qu’elle porte au rôle qu’elle occupe dans la société. Maquillage, nutrition, métier. Pour ne pas corrompre un chemin très fatigant vers l’émancipation, peut-être que les femmes devraient être les premières à arrêter de le faire.