Google augmente les exigences minimales en matière de téléphone pour Android 13

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le système d’exploitation mobile Android a parcouru un long chemin au fil des ans. Et, comme pour de nombreux autres types de logiciels, la configuration minimale requise pour l’exécution du système d’exploitation n’a cessé d’augmenter. Pour Android 13, Google a de nouveau relevé ces exigences minimales.

Android 13 a quitté sa longue phase de bêta et de prévisualisation et a commencé à atterrir sur les téléphones Pixel en août. C’est une bonne nouvelle pour les consommateurs qui aiment toujours être sur la dernière version, mais de nombreux utilisateurs de téléphones dans les pays en développement seront probablement affectés par les exigences mises à jour du système d’exploitation.

Google écrit que les utilisateurs d’Android Go, la version basse consommation d’Android conçue pour les smartphones d’entrée de gamme, auront besoin d’au moins 2 Go de RAM s’ils veulent passer à Android 13. C’est une augmentation de 1 Go par rapport à Android 11 et Android 12 ( Go Edition). Android 8 à 10, quant à lui, ne nécessitait que 512 Mo.

Bien que cela ne soit pas mentionné dans le message de Google, Mishaal Rahman d’Esper et l’expert produit Google Jason Bayton (via Ars Technica) écrivent que les exigences de stockage minimales ont également augmenté, à 16 Go.

Petite nouvelle ici : Google augmente la configuration hardware minimale requise par les appareils portables pour pouvoir regrouper les GMS. Désormais, tous les appareils portables lancés avec Android 13+ doivent disposer d’au moins 2 Go de RAM et 16 Go de stockage flash afin de précharger GMS. https://t.co/fDppuhlfoW – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 7 septembre 2022

Il est peu probable que le changement affecte quiconque dans des pays comme les États-Unis, où vous aurez du mal à trouver des téléphones contenant moins de 2 Go de RAM ou 16 Go de stockage. Mais Google note que plus de 250 millions de personnes utilisent Android Go, et avec de grands OEM comme Jio, Samsung, Oppo et Realme qui construisent des appareils Android Go, les développeurs ont besoin de créer des applications qui fonctionnent bien sur ces combinés.

Tous les téléphones qui ne répondent pas à ces nouvelles exigences minimales ne pourront pas passer à Android 13, tandis que les nouveaux combinés lancés avec Android 13 devront les respecter pour être éligibles à la licence Play Store.

Ars note que si Google décide d’étendre les exigences minimales à l’ensemble de l’écosystème Android, le changement couvrira les appareils non mobiles tels que les téléviseurs intelligents, qui n’ont pas toujours au moins 16 Go de stockage. Chromecast avec Google TV, par exemple, ne dispose que de 8 Go. C’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui n’ont pas pu mettre à jour leurs applications en raison de l’espace limité.