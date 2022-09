Nvidia GeForce RTX 4090 est 78% plus rapide que la RTX 3090 Ti, atteint 3,0 GHz dans les benchmarks divulgués

Moulin à rumeurs : Nvidia semble prêt à enfin dévoiler officiellement la série RTX 4000 dans 11 jours. Ajoutant au train de battage médiatique est encore une autre référence présumée divulguée pour ce qui sera la carte phare des trois versions initiales attendues : le RTX 4090.

Des captures d’écran d’une carte sans nom sont apparues sur les forums chinois de Chiphell, alors prenez-les avec la pincée de sel habituelle. Ils ont été partagés sur Twitter par l’utilisateur HXL (via Omgpu.com). Le score 3DMark Time Spy Extreme est un énorme 20 192, ce qui suggère qu’il s’agit du RTX 4090, qui a obtenu 19 000 dans un autre test graphique 3D Mark Time Spy Extreme divulgué en juillet.

En supposant que les captures d’écran sont la vraie affaire, le score rend le RTX 4090 90% plus rapide que l’équivalent Ampère, le RTX 3090. Cela correspond aux rapports précédents selon lesquels la carte Lovelace était environ deux fois plus rapide que son prédécesseur. Il rend également le RTX 4090 78% plus rapide que le produit phare RTX 3090 Ti de génération actuelle. Bien sûr, les benchmarks synthétiques ne reflètent pas toujours totalement les performances du monde réel, mais les chiffres sont toujours prometteurs.

RTX 4090? GPU : 3,0 Ghz+

La fuite montre également que la carte atteint une fréquence de 3 015 MHz. À titre de comparaison, le RTX 3090 Founders Edition passe à 1 695 MHz. Selon le leaker, il a un TDP par défaut de 450W, bien qu’il soit conçu pour 600W à 800W. Cela correspond à une rumeur de juin affirmant que le RTX 4090 pourrait avoir une limite de puissance de 800 W mais un TDP par défaut inférieur.

Le score global Time Spy Extreme de la carte est inférieur aux attentes, mais il s’agit du PC sur lequel le RTX 4090 est testé, qui comprend un processeur Core i5-12400F.

Le leaker mentionne également que la carte est refroidie par air et très grande, trop grande pour tenir dans une tour de taille moyenne. C’est quelque chose que nous attendions, compte tenu des performances et de la consommation d’énergie signalées par le RTX 4090.

Le compte Twitter GeForce de Nvidia a annoncé hier ProjectBeyond. Nous ne connaissons pas encore de détails, bien que cela semble presque certainement lié à une annonce RTX 4000 à venir au GTC le 20 septembre.