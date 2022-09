La star de The Squid Game sera co-vedette dans Star Wars : The Acolyte

The Squid Game a été l’une des surprises de Netflix, une série coréenne qui a balayé les projecteurs et a mis à l’honneur l’acteur Lee Jung-Jae, qui incarnait le personnage principal de cette fiction pleine de violence et d’ironie. Après son rôle de Seong Gi-hun, Deadline a révélé en exclusivité que l’artiste s’était engagé avec Lucasfilm pour devenir le rôle principal masculin de Star Wars : The Acolyte, la première série se déroulant à l’époque connue sous le nom de Haute République.

Les détails de cette nouvelle série sont arrivés ces dernières semaines. Deadline a annoncé que Jodie Turner-Smith serait également impliquée dans la production, tandis que Lucasfilm avait précédemment annoncé qu’Amandla Steinberg jouerait l’autre rôle principal. Leslye Headland (Poupée russe) est la réalisatrice, scénariste et productrice exécutive de The Acolyte.

La fin de la Haute République ?

La galaxie lointaine, très lointaine a connu l’un de ses moments les plus sombres lorsque Palpatine s’est proclamé empereur, un plan qu’il a élaboré pendant des années sous son identité innocente de politicien accompli : il était en fait Dark Sidious, un infiltré Sith qui a tiré les ficelles de la guerre pour il a plu et a organisé la destruction de l’Ordre Jedi. Tout cela a commencé à prendre forme bien avant, lorsque la période connue sous le nom de Haute République a commencé à s’effondrer. La série Acolyte est un thriller qui se déroule à la fin de cette époque, lorsque l’influence du mal se dessine dans l’environnement.

Le prochain produit Star Wars à être présenté en première sur Disney+ est Andor, dont les trois premiers épisodes seront disponibles à partir du 27 septembre. La préquelle de Rogue One aura deux saisons de dix épisodes chacune, bien que la structure de chacune d’entre elles soit différente. Avec Diego Luna, les téléspectateurs verront Cassian Andor comme un espion. L’objectif? Affaiblir l’Empire Galactique.

