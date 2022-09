Un faux direct sur l’iPhone 14 a attiré des milliers de téléspectateurs dans une arnaque à la crypto-monnaie

La vidéo était une ancienne interview de Tim Cook et dirigeait les utilisateurs vers un site d’investissement en crypto-monnaie.

Depuis Cupertino, Apple diffusait en streaming le lancement de l’iPhone 14. Au même moment, des dizaines de milliers de personnes regardaient un autre événement sur Youtube. Une vidéo d’arnaque. Le titre « Apple Event Live. Apple CEO Tim Cook : Apple and Metaverse in 2022 », laissait entendre qu’à ce moment-là, en direct, Tim Cook présentait un événement d’opportunités dans le métaverse. Il s’agissait en fait d’une interview recyclée de CNN datant de 2018, un leurre pour attirer les téléspectateurs sur un site d’escroquerie cryptomonnaie.

Les escrocs ont profité du battage médiatique autour de la présentation du nouvel iPhone, et ont réussi à faire passer la vidéo en tête des résultats de recherche sur Youtube grâce à une combinaison de mots-clés liés à la marque à la pomme. Les internautes ont ouvert la vidéo, persuadés que Tim Cook lançait à l’époque un événement en direct. En bas, les escrocs ont également ajouté un texte en gras à bandes noires « nouvelles urgentes. » Les utilisateurs qui ont cliqué sur le signe ont été dirigés vers le site d’escroquerie cryptomonnaie.

Il y avait des indices

Les signes de l’arnaque étaient là. A partir des graphismes. Plusieurs éléments de la vidéo faisaient référence aux crypto-monnaies, un thème sur lequel Apple s’était déjà exprimé. Fin 2021, Tim Cook a déclaré qu’il n’y avait pas de plans immédiats pour activer les fonctionnalités cryptomonnaies dans Apple Pay. Les escrocs ont également ajouté les logos Bitcoin et Ethereum et couvert le logo CNN Money avec le texte « Apple Crypto Event 2022 ». Enfin, l’URL de l’événement n’avait rien à voir avec les adresses Web d’Apple. La chaîne factice a été découverte par The Verge. Immédiatement après le rapport, Youtube a supprimé le faux flux en direct. Pour l’instant, la plateforme n’a fait aucun commentaire.

Un déjà-vu

C’est un copier-coller qui a fonctionné, encore une fois. La même astuce remonte à plus ou moins un an. En octobre dernier, pour coïncider avec le lancement du MacBook Pro M, 30 000 personnes ont assisté à un faux flux en direct sur Youtube. La vidéo montrait toujours une ancienne interview de Tim Cook liée à des messages promotionnels invitant les utilisateurs à se connecter à un site d’investissement en crypto-monnaie avec la promesse de marges bénéficiaires importantes.