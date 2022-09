Un streamer complète tous les jeux Nintendo 64 : combien y en a-t-il et combien de temps a-t-il fallu ?

La communauté des joueurs ne cessera jamais de nous étonner. Des speedruns, des mods, des défis comme terminer Dark Souls sans monter de niveau, des trucs dingues comme jouer les yeux bandés… Il y a toutes sortes d’exploits que les utilisateurs ont l’intention de réaliser à un moment de leur vie, et celui que nous vous proposons aujourd’hui a surpris tout le monde : Compléter l’intégralité du catalogue Nintendo 64. Réalisé par le streamer Acegamersam.

Rien de plus et rien de moins que 296 matchs terminés, une tâche ardue qui a conduit ce joueur à jouer pendant 5 ans pour y parvenir. Selon le portail Kotaku, où Acegamersam lui-même a partagé quelques détails sur sa réalisation, à ce jour, personne n’a confirmé avoir réalisé quelque chose comme ça.

démodé

Un détail très significatif est que l’utilisateur en question a collecté les jeux au format original, ce qui lui a donné plus d’un mal de tête à l’occasion, en raison de la difficulté à trouver certains titres : « Il m’a fallu du temps pour trouver des copies de Clay Fighters Sculptor’s Cut, Stunt Racer, Super Bowling, Worms Armageddon et Transformers Beast Wars Transmetal en bon état et à des prix raisonnables », explique-t-il.

Acegamemersam a également tenu à souligner que grâce à ce challenge, il a eu l’opportunité de découvrir des jeux auxquels il ne pouvait pas jouer à l’époque, parmi lesquels Jet force Gemini, Mystical Ninja : Starring Goemon, Operation Winback, Ogre Battle 64 et, étonnamment , Paper Mario, entre autres.

Un catalogue qui a marqué

La Nintendo 64 ne pouvait pas rivaliser au niveau des ventes de matériel avec la première PlayStation (elle en était loin dans la course commerciale), mais elle a atteint des chiffres millionnaires en termes d’exemplaires vendus de jeux. Une console dont on se souviendra toujours par des noms tels que Super Mario 64, The Legend of Zelda : Ocarina of Time et Majora’s Mask, GoldenEye 007, Perfect Dark, Pokémon Stadium, GoldenEye 007, Perfect Dark, Banjo-Kazooie, Mario Kart 64 et Super Smash Bros. entre autres. Nous parlerons de Superman 64 un autre jour.

Pour les plus nostalgiques, l’année dernière, le livre « L’Encyclopédie Nintendo 64 » a été lancé par Héroes de Papel, écrit et documenté par deux membres de cette maison : Salva Fernàndez Ros et Franciszo J. Brenlla, que nous connaissons sous le nom de Franchuzas. Une vaste compilation avec des critiques de jeux, de périphériques et des déclarations de divers témoignages de Nintendo Ibérica, entre autres contenus. Dans ce lien, vous avez toutes les informations.

Source | Kotaku