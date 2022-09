Nous vous apprenons à nettoyer votre PS5

Les consoles de salon sont conçues pour tous les joueurs qui veulent profiter des jeux vidéo sans se compliquer la vie. Obtenir une PlayStation 5 indique déballer le kit, brancher quelques câbles, insérer le disque dans le lecteur – ou même pas si vous avez la version numérique – et jouer sur le canapé. Il n’y a pas besoin de s’inquiéter de savoir si notre carte graphique ne sera pas assez puissante pour exécuter un jeu ou si nous perdrons du temps à installer de nouveaux pilotes pour notre GPU. Cependant, le fait qu’utiliser une PS5 pour jouer soit plus facile que son équivalent sur un ordinateur ne indique pas que l’équipe Sony ne nécessite aucun type de maintenance. Si vous voulez que votre PlayStation 5 fonctionne toujours comme au « day one » et ne finisse pas par vous poser des problèmes à moyen ou long terme, voici tout ce que vous devez savoir sur le nettoyage de cet équipement.

Nettoyez la poussière de votre PS5 pour éviter une perte de performances

Au fur et à mesure que la technologie a évolué, les consoles de jeux vidéo sont devenues plus puissantes. Non seulement cela indique que nos équipes peuvent désormais rendre les jeux à des résolutions plus élevées et avec de meilleures textures, mais cela a également un impact significatif sur le niveau d’énergie. Croyez-le ou non, ce phénomène est étroitement lié au nettoyage, mais allons-y par étapes et ne nous précipitons pas.

Depuis quand faut-il nettoyer une console ? Si la PlayStation 5 n’est pas exactement votre première console, vous allez maintenant essayer de vous en souvenir. Les consoles que nous avions il y a une vingtaine d’années nécessitaient rarement le moindre entretien. Vous souvenez-vous même d’avoir passé un chiffon sur votre PlayStation 2 ? C’était parce que les équipes que nous avions il y a quelques années n’étaient pas aussi complexes. Nous avons rarement entendu un bruit sur une PlayStation. On pourrait même rigoler si on analyse le système de dissipation de l’iconique Nintendo GameCube.

Au fur et à mesure que les consoles ont évolué, l’énergie qu’elles consomment est également devenue un facteur important. Plus la consommation est élevée, plus la quantité d’énergie thermique qui devra être dissipée des composants internes de l’équipement sera importante. À chaque génération, les systèmes de dissipation d’énergie sont devenus plus importants dans nos jeux. La PlayStation 3 a déjà posé quelques problèmes à certains utilisateurs. La PS4 on sait très bien que son ventilateur peut percer les tympans lorsqu’il tourne à plein régime. Et la PlayStation 5 ne fait pas exception non plus. Pour qu’il fonctionne correctement, vous devrez le nettoyer de temps en temps. Heureusement, Sony a très bien travaillé sur cet aspect dans cette génération, et le nettoyage de la PS5 est très simple. Vous n’avez pas besoin d’avoir des connaissances techniques et vous pouvez le faire en quelques minutes.

Comment nettoyer la PS5 facilement

Si vous avez déjà nettoyé votre PS4 ou regardé des tutoriels sur YouTube, vous saurez que vous avez dû démonter le système pour nettoyer la saleté. Dans cette génération, Sony a complètement révolutionné la façon dont vous nettoyez votre console de salon. La PS5 dispose d’un système de nettoyage qui nous a surpris par le peu d’efforts à faire pour la garder comme au « day one ».

Avant de continuer à lire les étapes, nous vous laissons ici notre vidéo dans laquelle nous expliquons de manière plus graphique comment vous pouvez mener à bien ce processus. De cette façon, vous pourrez vous guider de manière plus confortable sur les points que nous allons vous expliquer à ce stade :

Maintenant oui, commençons par les étapes :

Éteignez complètement votre PlayStation 5 et laissez-la refroidir pendant quelques minutes si vous avez joué intensément. Retirez également tous les câbles et débranchez la console de la prise électrique. Une fois refroidi, placez votre PS5 sur une table propre. Selon Sony, il ne faut pas le placer sur n’importe quel type de tapis ou de moquette pouvant avoir des fibres – c’est logique, vous comprendrez la raison un peu plus tard. Comme on dit, une table est l’endroit parfait. Retirez les deux couvercles en plastique des côtés de la console. Ils ne sont fixés par aucun type de vis. Tout ce que vous avez à faire pour les retirer est d’appliquer une force vers le bas jusqu’à ce que vous entendiez un « claquement ». Si vous avez des doutes à ce stade, jetez un œil à la vidéo que nous vous avons laissée un peu plus haut. Vous verrez clairement le mouvement qu’il faut faire pour libérer la plaque. Localisez les trous que Sony a placés dans la PlayStation 5 pour le nettoyage à l’air. Une fois que vous les avez localisés, il existe deux façons de nettoyer la console : Avec un bidon d’air comprimé : ils ne sont pas spécialement bon marché, mais avec un bidon vous pourrez faire plusieurs nettoyages. Placez simplement la tige de la canette sur le trou et appuyez sur le bouton pour que l’air sous pression puisse circuler dans le circuit.

Avec un aspirateur : c’est le moyen le plus économique si vous possédez déjà une de ces machines à la maison. Vous devrez utiliser l’accessoire le plus étroit et passer l’aspirateur dans ces conduits. Vous n’avez pas besoin d’un aspirateur particulièrement puissant pour pouvoir le faire. Vérifiez également les ailettes sur les côtés de la PS5 et inspectez également les ports avant pour détecter tout dépôt de poussière afin de pouvoir les nettoyer si nécessaire. Une fois cela fait, remettez les deux façades sur la PS5. Rattachez également le support à la console. Rebranchez-le et remettez-le en place.

À quelle fréquence dois-je nettoyer la PS5 ?

À ce stade, nous devons vous dire qu’il n’y a pas de réponse parfaite à cette question. Cela dépend de nombreuses raisons. Si vous vivez dans des environnements poussiéreux ou avez plusieurs animaux de compagnie à la maison, votre console collectera plus de poussière que vos amis.

Essuyez-le de temps en temps pour éviter que les poussières déposées sur la console et ses environs ne pénètrent dans le système et surveillez de temps en temps la console. Ce qui vous dit que vous devez refaire le processus, c’est le bruit fait par le ventilateur. Si vous l’entendez très fort, cela indique que la console essaie de souffler plus d’air pour compenser les difficultés qu’elle a à dissiper la chaleur.

La prévention est l’enjeu

Maintenant que vous savez comment nettoyer la console, ce que vous devez savoir, c’est que vous devez éviter autant que possible d’exposer votre PS5 à des sources de saleté.