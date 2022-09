Nvidia tease ProjectBeyond, qui est presque certainement ses cartes graphiques RTX 4000

Très attendu : on dirait que nous parlons de l’arrivée prochaine de la série RTX 4000 depuis un moment maintenant, avec des rumeurs et des spéculations constantes sur les cartes qui atterriront en premier et quand. Mais Nvidia est restée assez dédiée sur Lovelace, jusqu’à présent.

Bien qu’il n’y ait aucune mention de la série RTX 4000 en particulier, il est difficile d’imaginer qu’un tweet pour quelque chose appelé ProjectBeyond soit pour autre chose que Lovelace. Le message provient du compte Nvidia GeForce, il est donc évidemment lié au jeu et ne fait pas partie des autres activités de Nvidia, telles que l’IA, les centres de données ou sa division de technologie automobile.

L’une des rares fois où Nvidia a mentionné sa prochaine génération de cartes de jeu, c’était lors de son appel financier du deuxième trimestre 2023, au cours duquel le PDG Jensen Huang a déclaré que la société entrerait l’année prochaine avec sa nouvelle architecture et qu’il avait hâte d’en révéler plus à Conférence sur la technologie GPU de Nvidia, mieux connue sous le nom de GTC.

Nous ne sommes qu’à 12 jours (20 septembre) du discours d’ouverture du GTC 2022 de Huang. Alors que l’événement est moins axé sur les produits de jeu et plus sur des domaines tels que l’IA, le patron de Nvidia a déclaré que la société « partagera les nouvelles avancées de RTX réinventant les graphismes et les jeux 3D ».

Nous savons depuis longtemps que les cartes RTX 4000 arriveront bientôt, donc une annonce officielle à GDC est logique – il y aura probablement un événement de lancement dédié à une date ultérieure.

En supposant que ProjectBeyond soit une révélation de Lovelace, et il semble presque certain que ce sera le cas, ce sera un soulagement d’obtenir la confirmation des cartes qui seront les premières à arriver. Il semble que Nvidia commencera par lancer les RTX 4090, 4080 et 4070. Une rumeur précédente (il y en a eu beaucoup) affirmait qu’ils arriveraient dans cet ordre avec plusieurs semaines entre chaque sortie. Nous avons également entendu dire que la seule carte RTX 4000 à être lancée en 2022 serait la plus puissante et la plus chère des trois, la RTX 4090.

Nous aurons une diffusion en direct de la keynote GTC de Huang sur Netcost-security.fr, alors assurez-vous de regarder le tout pour confirmer ce qu’est ProjectBeyond.