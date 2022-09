Buick rachètera les concessionnaires qui ne veulent pas investir dans son avenir tout électrique

Récapitulatif : Buick a des plans audacieux pour sa transition tout électrique et se prépare à donner aux concessionnaires existants une porte de sortie s’ils ne sont pas intéressés à soutenir l’initiative. GM a proposé un programme similaire pour sa marque Cadillac il y a quelques années, ce qui a réduit d’environ un tiers son réseau de concessionnaires aux États-Unis. L’initiative a coûté environ 275 millions de dollars à GM et a réduit son réseau de franchises à environ 575 emplacements à travers le pays. Comme Buick, Cadillac s’attend à être entièrement électrique d’ici 2030.

Il y a quelques mois, le vice-président mondial de Buick, Duncan Aldred, a déclaré que la division serait entièrement électrique d’ici 2030. L’effort d’électrification rapide nécessitera un investissement substantiel de la part des concessionnaires qui devront mettre à jour leurs installations avec des bornes de recharge et des équipements spécialisés pour entretenir les véhicules électriques dans leur magasins. Certains concessionnaires ont déclaré que les coûts de remise à neuf pourraient totaliser plus de 300 000 $.

Tout le monde ne sera pas intéressé à verser autant d’argent dans l’initiative. Les concessionnaires qui ne souhaitent pas participer à la balade EV de Buick auront la possibilité de prendre un rachat auprès de General Motors qui les libérera de l’engagement, ce qui indique qu’ils ne pourront plus vendre de modèles Buick. D’autres modèles GM, comme GMC, ne seraient pas affectés par un rachat.

Selon le cabinet d’études Motor Intelligence, la part de marché de Buick aux États-Unis est restée stable à environ 1,2 % au cours des dernières années. Étonnamment, la division est la plus forte en Chine où elle vend environ quatre fois plus de véhicules qu’aux États-Unis.

Adopter un avenir entièrement électrique n’est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, mais cela semble être la direction que prend l’industrie – et la société. La Californie a récemment approuvé un plan visant à interdire la vente de nouvelles voitures à essence d’ici 2035, rejoignant le Massachusetts et New York qui ont des objectifs similaires.

GM a précédemment déclaré qu’il visait à être neutre en carbone d’ici 2040 et qu’il éliminerait les émissions d’échappement des nouveaux véhicules légers d’ici 2035. Il s’attend également à ce que toutes ses installations américaines fonctionnent à 100% d’énergie renouvelable d’ici 2030.