Torchlight: Infinite est un ARPG de style Diablo Immortal pour PC et mobile avec moins de monétisation

En bref: La série Torchlight, l’un des nombreux ARPG de style Diablo qui sont arrivés au fil des ans, tire une feuille de son livre de jeu d’inspiration génératrice d’argent en publiant un nouveau titre entièrement gratuit disponible sur PC et mobile. Ce n’est pas non plus aussi gourmand en monétisation qu’on pourrait s’y attendre, apparemment.

Cet écrivain a de vagues souvenirs d’avoir apprécié l’original Torchlight et Torchlight 2 il y a environ une décennie. Il y avait une troisième entrée dans la série en 2020, faite par Echtra Games plutôt que par Runic Games, qui a été fermée depuis, mais elle a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et des consommateurs.

Avec XD Inc basé à Shanghai maintenant aux rênes, il semble que le nouveau Torchlight, appelé Torchlight Infinite, emprunte le même chemin que Blizzard en sortant à la fois sur PC et sur mobile tout en étant gratuit. Cependant, contrairement à Diablo Immortal, l’accent semble moins mis sur la monétisation agressive.

XD Inc souligne que les engrenages, les affixes, le hardware d’artisanat et les mises à niveau des attributs sont tous basés sur le butin, garantissant que le jeu reste vraiment gratuit. Il ajoute que les gouttes exclusives ne peuvent être obtenues qu’à partir de power grinds et que le jeu n’a ni endurance ni temps de recharge.

Étant un F2P et un jeu mobile, Torchlight Infinity n’est pas complètement dépourvu de microtransactions. Les utilisateurs peuvent dépenser de l’argent sur un abonnement saisonnier, un abonnement mensuel, la maison de vente aux enchères et des packs de devises premium.

Torchlight Infinite a lancé sa version bêta fermée sur Steam hier avant le lancement complet le mois prochain ; vous pouvez toujours demander l’accès au playtest. Bien que toutes les dépenses et les progrès soient réinitialisés une fois la bêta terminée, tout ce que les joueurs ont dépensé pendant la bêta leur sera restitué une fois le jeu lancé dans son intégralité.

Les développeurs espèrent sans doute que Torchlight Infinite pourra éviter les réactions négatives engrangées par Diablo Immortal. Le titre de Blizzard a un score utilisateur Metacritic de 0,3, grâce à 4 636 mauvaises critiques et seulement 86 positives. Mais après avoir généré près de 50 millions de dollars au cours de son premier mois, XD Inc sera sans aucun doute heureux si son titre rapporte autant d’argent.