Le protocole Callisto remporte la bataille sanglante contre Dead Space

Les comparaisons sont odieuses, mais elles continueront d’être là, peu importe combien de temps nous cesserons de les regarder. L’ombre de Dead Space poursuit le protocole Callisto depuis son annonce, et ce n’est pas étonnant. Quels que soient le genre, son look et ses mécaniques, domaines où l’on retrouve des similitudes évidentes, le jeu est développé par les mêmes personnes qui ont donné vie à Isaac Clarke. Le projet porte la signature de personnalités telles que Glen Schofield ou Steve Papoutsis, qui ont quitté EA quand celui-ci nous a laissé sans Dead Space 4 et a mis la saga en veille.

Le fait est que The Callisto Protocol vient de recevoir sa première classification par âge et le jeu sera +18, ce qui indique déjà que cette fois, ils sont allés plus loin que leur prédécesseur en termes de violence, de sang et de gore. Le premier Dead Space, malgré des exécutions aussi terribles que le suivant, n’a pas dépassé +15 dans un processus identique.

Le protocole Callisto : prisons, démembrements et monstres

La description de l’Australian Classification Board, l’organisme responsable des avertissements d’âge, parle du jeu comme suit : « Le protocole Callisto est une aventure narrative d’horreur à la troisième personne qui nous emmène 300 ans dans le futur et nous place comme Jacob Lee, un prisonnier de la Black Iron Prison, un pénitencier à sécurité maximale situé sur Callisto, l’une des lunes de Jupiter. Lorsque les détenus commencent à se transformer en créatures monstrueuses, le joueur doit se frayer un chemin à travers la prison pour s’échapper et découvrir les sombres et inquiétants secrets qui entourent Callisto. «

« Le joueur se battra contre des créatures monstrueuses qui étaient autrefois des humains et seront habitués à entendre le mot ‘baiser’. Le jeu a une violence fréquente, avec des armes de mêlée et à distance, visant à tuer de manière agressive ces créatures d’apparence humanoïde. de sang et de sang associé, y compris le démembrement ».

Cela ressemble à une gloire bénie pour nous et nous avons hâte de devenir Carrie en baignant dans le sang du protocole Callisto le 2 décembre 2022, date à laquelle il sera mis en vente sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Série Xbox.