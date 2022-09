Fable a « beaucoup de super trucs » mais apparaîtra « quand ce sera prêt »

Fable est toujours à l’horizon comme l’un des prochains jeux phares de la Xbox Series X|S. Matt Booty, responsable de Xbox Game Studios, partage son enthousiasme pour les choses qu’il a vues en interne chez Playground Games, mais du studio, ils insistent sur le fait qu’il ne pourra pas le montrer « jusqu’à ce qu’il soit prêt ».

« Une partie de mon travail consiste à couvrir l’équipe », explique Booty. « Ils ne veulent pas montrer les choses tôt avant qu’elles ne soient terminées, mais s’il y a un jeu où cela change, où chaque fois que je vois quelque chose, je dis » nous devrions montrer cela « , c’est Fable. Parce qu’il y a beaucoup de belles choses. »

et, Booty souligne que l’équipe a dit « très clairement » qu’il ne pourra pas « montrer quoi que ce soit tant qu’il ne sera pas prêt ». Le responsable en a également profité pour préciser que Playground Games investit la même « maîtrise et le même dévouement avec lesquels ils ont créé Forza Horizon » dans le développement. « Playground a montré qu’ils comprenaient » un projet si différent de la saga de conduite qui l’a catapulté à la gloire, concluent-ils.

Que sait-on de Fable ?

Il faut remonter au 23 juillet 2020 pour en savoir plus sur la nouvelle voie que prenait la franchise Fable, cette fois entre les mains d’un nouveau studio. Les créateurs de Forza Horizon ont franchi le pas vers de nouveaux horizons qui les amèneront à tisser un RPG en monde ouvert. Presque rien.

Nous savons que le projet vise uniquement les Xbox Series X | S et PC, ce qui en fait un développement dédié à tirer parti des capacités de la nouvelle génération. Sa bande-annonce ne laissait aucun doute : nous revenons à la fantasy médiévale qui a lancé Lionhead Studios, mais avec une nouvelle perspective créative.

« La seule chose que je peux vraiment dire à propos de Fable, c’est que, en regardant le pedigree de l’équipe et de Playground, et où ils ont placé la barre quand il s’agit de créer un jeu – je pense que cela est devenu clair avec la bande-annonce de Forza Horizon 5 – Je pense que les gens devraient faire confiance à Gavin [Raeburn; el director del estudio] et son équipe ont la même intention de faire quelque chose d’incroyable avec une IP dont nous savons qu’elle est vraiment importante pour de nombreux fans de Xbox », a déclaré Phil Spencer au micro du podcast Dropped Frames en juin 2021. Il n’a pas encore de date de sortie.

