Ce sont les titres les plus joués sur Steam Deck

Steam Deck a été lancé il y a six mois fin février et la vérité est qu’aujourd’hui, bien que la production ne soit pas encore en mesure de répondre à la demande, il a trouvé sa place sur la scène du jeu comme la meilleure alternative pour profiter des titres PC sur le feu vert. Pas besoin d’être armé d’un ordinateur portable encombrant pour jouer ce dernier hit qui est arrivé au store Valve.

L’action bat les autres genres

Comme d’habitude sur Steam, une liste des jeux les plus utilisés sur l’ordinateur portable apparaît tous les mois, afin que nous puissions avoir une idée de ce qui fonctionne exactement le mieux. Et ce mois-ci, nous avons des noms plus que reconnaissables qui nous donnent une idée des développements avec lesquels la machine fonctionne le mieux.

Et il est évident que tout ce qui concerne les titres d’action peut être mieux apprécié dans Steam Deck, contrairement à d’autres développements plus louches qui semblent spécifiquement conçus pour être utilisés avec une bonne souris et un bon clavier. C’est le cas, par exemple, d’un Warhammer Total War, où l’écran ne donne sûrement pas tout ce que nous devons gérer, à la fois les troupes et les options et les menus textuels. Donc, dans une certaine mesure, ces classements renforcent l’idée que le Steam Deck est parfait pour ces versions plus consoles. Bien sûr, avec autant de jeux, vous devrez immédiatement étendre la mémoire du Steam Deck.

Et juste comme ça, le mois d'août est terminé ! En jetant un coup d'œil en arrière, voici les meilleurs jeux sur Steam Deck du mois dernier, triés par nombre total d'heures jouées.

Steam Deck Top 10 en août

Bien que Valve fasse très attention à mettre les numéros de position au sein du classement, il faut imaginer que Vampire Survivors est le plus utilisé puisqu’il est en première position. Le titre développé par Luca Galante est un roguelike aux graphismes au pixel près dans le style des consoles 8 et 16 bits qui promet une action infernale où l’on affronte des hordes sauvages d’ennemis. Si vous ne l’avez pas essayé, faites-le car les critiques qu’il a reçues ont été pour la plupart positives.

En deuxième position, nous avons Cult of the Lamb, une nouveauté d’août dernier qui utilise un univers amusant de moutons pour nous montrer un titre qui mélange action et aventures avec un aspect graphique vraiment soigné et attrayant. Donc, si vous en avez l’occasion, essayez-le aussi.

En sauvegardant ces deux premiers noms, les huit autres sont mieux connus du public de jeu le plus expert qui a entendu ses avantages ces derniers temps. C’est le cas de succès comme Elden Ring, la remasterisation du superbe Marvel Spider-Man d’Imsomniac (arrivé sur PS5), le toujours nécessaire Stardew Valley, le ravivé (et reconstruit après son lancement désastreux) No Man’s Sky, Hades, le le bagarreur Warner’s Multiversus (pour qui ça semble bien aller) et deux noms pour clôturer la liste aussi reconnaissable que classique et nécessaire dans toute bibliothèque gamer qui se respecte : The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition et Monster Hunter Rise.

Comme nous vous l’avons dit, avec ce Top 10, la tendance à la consolidation de Steam Deck est claire où les jeux les plus appréciés ont tendance à appartenir à des genres faciles à gérer depuis les commandes de l’ordinateur portable lui-même.