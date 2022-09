Résolution des problèmes : Firestick connecté au Wi-Fi mais pas à Internet [7 Fixes]

L’Amazon Fire Stick, comme vous le savez, est un appareil qui sert à regarder vos flux préférés sur votre téléviseur. Les seules choses dont vous avez besoin sont l’appareil Fire Stick, un téléviseur et une connexion WiFi. Maintenant, l’une des choses les plus ennuyeuses est que même si votre Fire Stick est peut-être connecté à votre réseau WiFi, il refuse tout simplement de recevoir une connexion Internet. Cela peut être frustrant, cependant, ce n’est pas la fin du monde car il existe plusieurs méthodes de dépannage que vous pouvez suivre pour réparer Firestick connecté au WiFi mais pas à Internet.

Dans ce guide pratique, nous examinerons les différentes raisons pour lesquelles le Fire Stick est connecté au réseau mais n’a pas Internet. Nous allons également partager diverses étapes de dépannage que vous devez suivre pour résoudre ce problème avec votre Fire Stick. Lisez la suite pour en savoir plus.

Raisons pour lesquelles Firestick est connecté au WiFi mais n’a pas Internet

Examinons les différentes raisons pour lesquelles ce problème peut être causé, les méthodes de dépannage ont été mentionnées.

Faible puissance Wi-Fi

L’un des problèmes les plus courants rencontrés par de nombreuses personnes, quel que soit leur appareil, est lorsque les barres de réseau sont moins nombreuses ou faibles. Cela peut se produire lorsque votre routeur est placé de telle manière qu’un certain nombre de choses l’obstruent ou, peut-être que le routeur est placé trop profondément à l’intérieur des armoires ou dans une zone fermée.

Problèmes de service Internet

Maintenant, même si tout va bien, ce problème peut toujours se produire. C’est là que vous devez vérifier si votre Internet fonctionne réellement ou non. Parfois, un temps d’arrêt du réseau ou une interruption de service peut être la raison pour laquelle le Fire Stick peut être connecté au routeur mais ne reçoit aucune connexion Internet.

Problèmes liés au VPN

Si vous utilisez un VPN pour accéder au contenu de votre Fire Stick, il y a de fortes chances que votre appareil ne soit tout simplement pas connecté à Internet. Cela peut être dû au serveur faible auquel votre VPN est connecté.

Problèmes de service Fire Stick

Étant donné que ces appareils fonctionnent sur les serveurs d’Amazon, il est possible que si les serveurs rencontraient un problème ou étaient arrêtés pour maintenance ou mise à niveau, votre appareil Fire Stick ne fonctionne pas.

Correction de Firestick connecté au WiFi mais pas d’Internet

Maintenant que vous savez ce qui pourrait amener votre Fire Stick à se connecter au réseau WiFi mais pas à Internet, il est temps d’examiner les différentes méthodes de dépannage qui peuvent vous aider à résoudre ce problème avec votre appareil Amazon Fire Stick.

Solution #1 : Ajustez les positions de votre routeur

Si le Fire Stick indique que le réseau est faible, il peut être préférable d’ajuster l’emplacement de votre routeur. De plus, il serait conseillé d’avoir le routeur propre et placé dans un espace ouvert. Assurez-vous qu’aucun autre appareil n’interfère également avec la puissance du réseau. Une fois le routeur correctement placé, le Fire Stick se connectera non seulement au réseau WiFi, mais pourra également se connecter immédiatement à Internet.

Correctif #2 : Assurez-vous que votre service Internet fonctionne

Les services Internet ont tendance à baisser en raison d’un certain nombre de facteurs. Il est donc toujours préférable de connecter tout autre appareil au réseau et de vérifier s’il fonctionne parfaitement. Sinon, vous pouvez toujours contacter votre FAI et trouver une solution pour résoudre le problème de connectivité Internet de votre connexion.

Correctif n ° 3: désinscrire le compte Amazon

Même après avoir effectué toutes les méthodes de dépannage ci-dessus qui n’ont pas fonctionné pour vous, il serait préférable de désenregistrer le Fire Stick. Désenregistrer votre Fire Stick indique simplement que vous supprimerez votre compte de l’appareil. Cela se fait généralement lorsque vous envisagez de vendre ou d’offrir l’Amazon Fire Stick à une autre personne.

Il est conseillé d’utiliser un autre réseau Wi-Fi ou de connecter votre point d’accès mobile au Fire Stick. Voici comment vous pouvez désenregistrer votre Amazon Fire Stick.

Saisissez la télécommande Fire Stick et accédez au menu Paramètres. Maintenant, sélectionnez Mon compte suivi de Compte Amazon Enfin, cliquez sur Se désinscrire. Vous allez maintenant être déconnecté de votre compte Amazon. Vous pouvez vous reconnecter en cliquant sur l’option de connexion.

Correctif #4 : Redémarrez vos appareils

Cette vieille astuce dans le livre fonctionne la plupart du temps. Donc, ce que vous devriez faire est de débrancher votre routeur de la source d’alimentation et de le laisser débranché pendant quelques minutes. Débranchez également votre Fire Stick de sa source d’alimentation et laissez-le reposer quelques minutes. Idéalement, après cinq minutes, vous pouvez reconnecter le routeur et le périphérique Fire Stick à sa source d’alimentation. Une fois allumés, connectez l’appareil Fire Stick à votre réseau WiFi. Il devrait maintenant pouvoir se connecter à Internet.

Solution #5 : Vérifiez votre VPN

Si vous utilisez un service VPN pour accéder au contenu d’autres régions sur votre Fire Stick, il serait conseillé de vérifier qu’il est connecté à un serveur bon et fiable. Parce que, si votre VPN est connecté à un serveur faible, votre Fire Stick ne pourra pas se connecter à Internet même si l’appareil est connecté à votre réseau WiFi.

Assurez-vous toujours d’utiliser un bon service VPN fiable et disposant d’un bon accès au serveur afin de pouvoir continuer à regarder votre contenu préféré sur votre Fire Stick.

Correctif #6 ​​: Réinitialisez votre connexion réseau

Il est possible qu’il y ait des conflits avec les paramètres réseau qui pourraient avoir amené le Fire Stick à se connecter au réseau mais pas à Internet. Ainsi, vous pouvez effectuer une réinitialisation sur votre routeur.

Si vous pensez que le réglage des paramètres de votre routeur peut représenter trop de travail, vous pouvez toujours demander à votre FAI de réinitialiser votre routeur pour vous. Une fois réinitialisé, le Fire Stick devrait pouvoir se connecter à Internet au lieu de se connecter uniquement au réseau WiFi.

Correctif n ° 7: réinitialisez le Fire Stick

La dernière solution finale pour résoudre ce problème ennuyeux consiste à effectuer une réinitialisation d’usine. Avant de procéder à la réinitialisation de l’appareil, assurez-vous de connaître le mot de passe de votre compte Amazon et de vous souvenir de tous les paramètres ou ajustements personnalisés que vous avez pu effectuer, car une fois la réinitialisation effectuée, toutes vos données et applications installées seront être effacé pour la mémoire de l’appareil.

Ayez la télécommande Fire Stick avec vous et assurez-vous qu’elle dispose de piles en état de marche. Maintenant, maintenez enfoncés les boutons de navigation arrière et droit. Maintenez les boutons enfoncés pendant environ 10 secondes. Un message contextuel s’affichera sur votre écran. Le message vous demandera si vous souhaitez effectuer une réinitialisation sur votre appareil. Choisissez l’option de réinitialisation. Le processus de réinitialisation va maintenant commencer. Il faudra quelques minutes à l’appareil pour terminer le processus. Une fois l’appareil réinitialisé, connectez-le simplement à son réseau wifi et voyez s’il est capable de se connecter à Internet. Si c’est le cas, vous pouvez vous connecter avec l’appareil. Et ainsi, le problème a été résolu en effectuant une réinitialisation.

Et c’est ainsi que vous pouvez résoudre le problème avec votre Fire Stick qui se connecte au réseau WiFi mais ne se connecte pas à Internet. Désormais, ce problème peut également survenir lorsque votre forfait Internet est épuisé, ce qui entraîne l’absence de connexion Internet pour votre Fire Stick. Donc, faites toujours une liste de contrôle de toutes les choses importantes avant d’effectuer une réinitialisation d’usine. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

