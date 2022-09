Comment fonctionnent le photovoltaïque et l’éolien de balcon et combien vous économisez sur votre facture

En plus des grands systèmes de toiture et de jardin, il existe des « mini » systèmes photovoltaïques et éoliens qui peuvent être installés sur le balcon. Voici combien ils produisent.

Avec la flambée des prix de l’électricité due à la guerre en Ukraine, beaucoup commencent sérieusement à penser à produire de l’énergie de manière autonome et propre, grâce à des systèmes photovoltaïques et éoliens « verts » conçus pour la maison. Cependant, tout le monde ne peut pas se permettre de grands systèmes de toiture ou de jardin pour atteindre l’indépendance énergétique tant convoitée, de plus il n’est pas toujours possible de les installer ; il suffit de penser à ceux qui vivent dans une copropriété ou dans des quartiers historiques avec des limitations strictes. Cependant, cela ne indique pas que nous sommes complètement exclus des précieuses sources renouvelables, qui sont essentielles pour endiguer la menace du changement climatique. En effet, il existe des versions « mini » pour balcons – comme les micro-turbines et les panneaux solaires plug & play – à des coûts relativement faibles (surtout avec des bonus dédiés) et qui peuvent généralement être installées avec moins de failles bureaucratiques. Ils ne conduiront pas à l’indépendance énergétique car ils ne sont pas très puissants, mais à terme ils s’autofinancent et peuvent garantir une réduction des factures.

Qu’est-ce que le photovoltaïque plug & play et comment ça marche

Par photovoltaïque plug & play, nous entendons un petit système de dalle solaires qui peut être placé rapidement et utilisé facilement via une prise, comme le nom de l’appareil l’indique. Selon ce qu’indique l’Autorité de régulation de l’énergie, des réseaux et de l’environnement (ARERA), les appareils plug & play sont ceux « d’une puissance active nominale inférieure ou égale à 350 W, qui ne nécessitent pas d’installation et qui peuvent être connectés directement des consommateurs vers un point de vente dédié ». Ceux entre 350 W et 800 W sont plutôt les soi-disant « mini photovoltaïques ». Dal 2020, grazie alla delibera 315/2020/R/eel che ha modificato il Testo Integrato Connessioni Attive (TICA), per tutti questi sistemi sotto gli 800 W sono state di molto semplificate le procedure di connessione, precedentemente previste per gli impianti di portata supérieur. En termes simples, le consommateur n’aura qu’à envoyer au distributeur un formulaire appelé Communication Unique (établi par la même Autorité) sans rien payer. Cependant, aucune rémunération n’est envisagée pour l’énergie injectée dans le réseau. Après s’être assuré de ne pas enfreindre les règlements de copropriété ou municipaux, un système photovoltaïque miniature (composé de dalle, d’un onduleur et d’un cadre) peut être monté sur la terrasse, dans le jardin, sur le toit etc etc et est prêt à l’emploi pour fournir de l’énergie verte . Comme l’indique le portail spécialisé « loweralebollette.it », un panneau photovoltaïque plug and play d’environ 300 W (+/- 10 pour cent) correctement orienté et installé avec la bonne inclinaison « est capable de produire environ 400 kWh d’électricité par an » , avec de légères variations entre le nord et le sud de de France. Considérant un coût de 0,50 cents par kWh, vous pouvez économiser 200 euros par an sur votre facture. Une plante de ce type peut coûter entre 200 et 800 euros ; tenir compte de la présence d’accumulateurs.

Qu’est-ce que c’est et comment fonctionne la mini éolienne

Dans les endroits particulièrement venteux, il est possible d’exploiter la force de cet élément (le vent) pour produire de l’électricité. Évidemment tout le monde ne peut pas installer une grosse éolienne dans le jardin ou sur le toit de la maison, mais tout comme le photovoltaïque plug & play il existe des solutions domestiques qui peuvent se raccorder à la rambarde d’une terrasse ou au mur. Pour l’Association nationale de l’énergie éolienne (ANEV), on entend les mini-centrales éoliennes qui atteignent jusqu’à 100 kW de puissance, bien que pour les maisons privées, on utilise généralement des systèmes entre 3 kW et 6 kW, avec des turbines disponibles verticalement ou horizontalement. Il y a aussi le « micro-éolien » avec des éoliennes entre 300 et 500 W, comparable en puissance au photovoltaïque de balcon. Dans ce dernier cas, les rotors sont généralement petits – en dessous d’un mètre – et peuvent commencer à collecter de l’énergie même avec des vents légers, de quelques mètres par seconde. Les économies peuvent être considérables pour les mini-éoliennes dans les environnements venteux – une de 3 kW peut satisfaire un bon pourcentage de la consommation annuelle – tandis qu’avec les micro-éoliennes, il n’y a pas d’écart par rapport au photovoltaïque plug & play de même puissance, avec des économies allant jusqu’à à 200 euros. Dans ce cas également, il faut être sûr de pouvoir connecter les systèmes (attention également aux hauteurs) et pour ceux en dessous de 800 W, le formulaire de communication unique doit être rempli. Les centrales éoliennes peuvent coûter de quelques centaines à des milliers d’euros.