Indiana Jones 5 : John Williams crée en direct et par surprise une de ses compositions pour la bande originale.

Écouter le thème principal des Aventuriers de l’Arche Perdue (1981) c’est s’imprégner du vieux celluloïd, de l’aventure classique dans des endroits magnifiques et reculés, du mystère, de l’amour, de l’exotisme, du danger. John Williams a ramené la musique symphonique au cinéma dans les années 1970. Depuis, son style descriptif a stimulé à l’écran les images de Star Wars, Superman, Jurassic Park, Harry Potter… Parallèlement, son esprit investigateur et ludique nous a donné des partitions inoubliables telles que Jaws, où la musique s’arrêtait. pour son propre escualo, ou Rencontres dans la troisième phase, où sa musique était un langage et un pont communicatif entre les hommes et les extraterrestres.

Indiana Jones pointe les oreilles un an avant sa sortie en salles

Lors d’un récent concert que l’infatigable compositeur de 90 ans a offert à Los Angeles, une chanson de la bande originale d’Indiana Jones 5 est apparue par surprise, semble-t-il à la demande de collègues, qui y voyaient un moment propice malgré les doutes du professeur.

La révélation a eu lieu au mythique Hollywood Bowl, un lieu qui a vu les plus grands artistes de la planète passer par ses scanrios (The Doors y ont un enregistrement, et le grand Monty Python a enregistré une performance incontournable qui pullule actuellement sans relâche sur les réseaux sociaux) . Il s’agit du thème d’Helena, un personnage décrit comme suit :

« C’est une aventurière, et c’est aussi une femme fatale, elle est beaucoup, beaucoup de choses. Et sa musique, elle a une musique lyrique comme une vieille star de cinéma, sauf qu’elle est jeune, belle et merveilleuse. »

Avec le pouvoir évocateur et descriptif susmentionné de la musique de Williams, force est de constater que ses accords en disent plus sur le personnage et le film que mille rumeurs sur le net. Nous avons hâte de la rencontrer à l’écran. Ce sera le 5 juin 2023, date de sortie d’Indiana Jones 5. L’attente sera éternelle.

Police I Collider