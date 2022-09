VIMGO P10 Smart: Le petit projecteur LCD intelligent pas cher et complet

Le VIMGO P10 Smart est un nouveau venu sur le marché des projecteurs compacts et transportables. Il possède, en plus de son apparence élégante, de nombreux atouts pour être un produit complet et prêt à diffuser. Entre autres, sa résolution Full HD, sa luminosité, son éco-système Android, sa conception anti-poussière et silencieuse sont quelques unes des nombreuses caractéristiques de cet appareil. Dans cet article nous allons voir en détails les avantages du VIMGO P10 Smart et, à l’occasion de sa sortie, voir en fin de lecture la promotion de 50 € qui lui est appliquée actuellement (code BBGP10-1), c’est parti !

VIMGO P10 Smart: Un projecteur complet

Le mini projecteur Vimgo P10 transportable dispose d’une résolution Full HD (1080p) permettant d’afficher des images bien définies. L’appareil prend également en charge la lecture de vidéos 4K pour profiter de films de haute qualité. Par ailleurs, la technologie HDR10 avec une luminosité de 300 lumens reproduit des détails clairs et des couleurs riches, et reste lumineux dans des environnements moyennement éclairés.

La mise au point du P10 n’a pas besoin d’être réglée directement sur l’appareil mais peut être réglée manuellement à l’aide des boutons F+ ou F de la télécommande. Vous pouvez également mettre le projecteur en position inclinée et utiliser la télécommande pour régler la mise au point afin d’ajuster l’écran en position verticale et horizontale.

Équipé du système d’exploitation Android 9.0, le Vimgo P10 n’est plus un simple outil de projection miroir mais peut également être utilisé comme Smart TV avec des applications bien connues préinstallées telles que : Netflix, iFlix, BBC, Amazon Prime, Youtube, VTV Go, TED TV, Spotify, Chrome… Cet écosystème bénéficie d’une interface utilisateur simple avec de grands icônes et est personnalisable (fond d’écran).

Ce projecteur Vimgo P10 possède différents moyens pour se connecter à des appareils via des ports filaires HDMI et USB. Il est également compatible avec les bandes réseau Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, ce qui vous permet de profiter de débits de données élevée et une faible latence. Il profite également de la connexion sans fil Bluetooth avec les appareils mobiles, les ordinateurs portables, et les tablettes utilisant le projecteur comme haut-parleur externe ou « mirroring/casting » (réplication de l’écran de votre appareil mobile sur l’écran de projection).

Avec le Vimgo P10, profitez d’un grand espace de projection allant de 40 à 120 pouces, soit une diagonale de 304,8 cm. Grâce à cette grand taille l’effet cinéma est garantie.

Le projecteur Vimgo P10 offre un son stéréo embarqué grâce à ses deux haut-parleurs avancés de 5 W, créant un système de son surround à 360° immersif. Vous pouvez également connecter ce mini projecteur via Bluetooth et utiliser l’appareil comme haut-parleur Bluetooth externe pour écouter de la musique, des podcasts, des actualités, etc.

Les nuisances sonores souvent présentes sur les projecteurs pour extraire la chaleur émise par la lampe ne devraient pas être un problème ici. Le volume sonore émit par le fonctionnement du P10 est en effet inférieur à 30db.

La poussière peut-être une cause de dommages et affecte directement la durée de vie de la lampe du projecteur, c’est pourquoi le fabricant a utilisé une conception de moteur optique scellée pour garantir un temps de projection considérablement prolongé sans dégradation des couleurs. La surchauffe due à l’accumulation à long terme de poussière dans le projecteur est évitée.

Rappelons que ce type de projection est meilleure pour les enfants qu’une TV classique : la réflexion diffuse évite la lumière directe sur les yeux.

VIMGO P10 Smart: Résumé des caractéristiques

Dimensions : 30,7 cm x 25,7 cm x 17,4 cm

Poids : 1,99 kg

Résolution : Full HD 1080P

Keystone électronique : Keystone 4D

Résolution prise en charge : 4K UHD

Écran de projection : prend en charge jusqu’à 120 pouces

Durée de vie de la lampe : 40 000 heures

Technologie d’image : LCD

Luminosité (Lumen ANSI) : 300 lumens

Technologie audio : Stéréo 360

Puissance totale des haut-parleurs : 5 W x 2

Bluetooth : Bluetooth 4.2

Wi-Fi : Wi-Fi bi-bande 2,4/5 GHz

Connectique : CC, HDMI, Jack 3,5 mm, USB 2.0

Interface : Android 9.0

Applications disponibles : Youtube, VTV Go, TED TV, Spotify, Chrome, Netflix, iFlix, BBC, Amazon Prime, etc.

Télécommande intelligente incluse : Oui

Contrôle par téléphone : Oui

Connectez-vous avec des téléphones, des tablettes : Airplay, Bluetooth 4.2, Miracast

Connexion accessoire : Port USB

VIMGO P10 Smart: Prix et promotion actuelle

À l’occasion de la sortie du VIMGO P10 Smart, la marque octroie une réduction de 50 € sur ce nouveau produit faisant passer son prix de 299 € à 249 € ! Pour cela, il suffit de vous rendre sur le lien ci-dessous et d’utiliser le coupon mentionné.

➡️ Le VIMGO P10 Smart à 249 € au lieu de 299 € avec le code BBGP10-1