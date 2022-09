Le prototype AMD Ryzen 9 7950X démolit le 5950X dans Cinebench R23

Récapitulatif : La semaine dernière, AMD a annoncé la série 7000 et prévu son lancement pour le 27 septembre. Si vous avez manqué notre récapitulatif de l’événement, le résultat est le suivant : ces processeurs se gaveront de puissance pour atteindre des vitesses de fréquence astronomiques, mais sont par ailleurs assez semblables à leurs prédécesseurs.

Le Ryzen 9 7950X est le fleuron d’AMD et coûtera 100 $ de moins que le 5950X, 700 $. Il dispose de 16 cœurs / 32 threads, d’un boost de 5,7 GHz et d’fréquences de base de 4,5 GHz. Ces vitesses, une capacité de cache accrue et d’autres améliorations IPC aboutissent à ce qu’AMD dit être un gain de performances monocœur de 29% par rapport au 5950X.

Il ne devrait donc pas être surprenant de le voir dépasser le 5950X dans les premiers benchmarks divulgués. Comme les 7700X et 7600X, le 7950X a été mis à l’épreuve lors du test de rendu Cinebench R23.

Des passionnés en Chine ont acquis plusieurs échantillons d’ingénierie et de production et ont commencé à publier des résultats de référence la semaine dernière. Certains de leurs messages ont déjà été supprimés, mais des scores plus élevés continuent d’apparaître quotidiennement. Tous affirment que leurs scores ont été obtenus sans overclocking, ce qui est crédible étant donné que les processeurs phares Ryzen ont déjà notoirement peu de marge d’overclocking.

Pourtant, prenez ces chiffres avec un grain de sel. Le score multicœur le plus élevé atteint à ce jour est de 38 984 points. Il vient d’un capture d’écran d’un exemplaire d’ingénierie exécutant le benchmark partagé sur les forums Chiphell.

Dans un autre exemple, l’utilisateur Twitter « Raichu » marqué 37 452 points avec un exemplaire de production. Raichu a également partagé quelques informations supplémentaires : leur processeur avait une vitesse de fréquence de 5,1 GHz sur tous les cœurs et consommait 240 W pendant le benchmark, ce qui entraînait des températures allant jusqu’à 96 °C malgré un refroidisseur d’eau AIO de 360 mm.

Captures d’écran d’un autre exemplaire de production exécutant le benchmark publié sur Baidu Afficher le processeur a atteint un score de 36 256 points avec une solution de refroidissement par eau non spécifiée. Le même processeur uniquement atteint 29 649 points alors qu’il n’y avait qu’un refroidisseur d’air (pas très bon, évidemment).

Dans certains contextes, le 5950X peut être poussé à environ 30 000 points avec un effort mineur et atterrit généralement entre 25 000 et 30 000 points dans la plupart des systèmes. Il peut aller plus haut, mais il se heurte également à des problèmes de température. Étant un peu généreux et utilisant 30 000 comme référence, le 7950X est 20 à 30 % plus rapide que ces résultats divulgués, ce qui correspond exactement au chiffre de 29 % promis par AMD.

Pour ceux qui souhaitent le prendre avec une très grande portion de sel, vous pouvez également comparer les résultats du 7950X avec le fuite Intel Core i9-13900K résultats du mois dernier. Le prochain vaisseau amiral d’Intel a obtenu un score de 40 616 points tout en consommant plus de 340 W et 35 693 points tout en étant limité à 240 W.

Comparé aux 5950X et 13900K, le 7950X s’avère être un digne héritier de la couronne Ryzen dans Cinebench R23 si ces chiffres sont valides. Restez à l’écoute pour nos prochaines critiques du 7950X et des 7900X, 7700X et 7600X, lorsque nous vous donnerons une analyse complète.