Les meilleurs SSD et stockage PC – Mise à jour 2022

Avec le flash TLC à 176 couches de Micron, le Seagate FireCuda 530 offre des vitesses d’écriture soutenues jusqu’à deux fois plus rapides que celles de notre précédent choix, le Sabrent Rocket 4 Plus. Dans les transferts plus courts, le disque Sabrent saturait déjà l’interface PCIe 4.0 avec des vitesses allant jusqu’à 7 000 Mo/s, mais ce n’est pas vraiment moins cher de nos jours que l’option Seagate. Avec un contrôleur Phison E18, le FireCuda 530 chargera également les jeux et les applications plus rapidement, mais les différences seront mesurées en secondes et non en minutes.

Deux choses distinguent le disque Seagate même des disques qui utilisent les mêmes composants, tels que le Kingston KC3000 et le Corsair MP600 Pro XT. Le premier est une cote d’endurance de 2 550 téraoctets écrits (TBW) pour la version 2 To, contre environ 1 500 chez ses concurrents. L’autre est un service de récupération de données de 3 ans, en plus de la garantie de 5 ans – un ajout précieux lorsque les données sur votre disque valent plus pour vous que le disque lui-même.

La version 2 To, qui écrit plus rapidement que les versions de plus petite capacité, commence à 320 $, et pour 10 $ de plus, vous obtiendrez un dissipateur thermique élégant. La version 1 To est presque aussi rapide pour la moitié du prix, mais la version 500 Go est nettement plus lente, ce qui peut créer des goulots d’étranglement même lors de l’écriture à partir d’un lecteur PCIe 3.0. Une version 4 To est également disponible.

Idéal pour les joueurs : Western Digital SN850 Black

Si vous souhaitez utiliser votre SSD pour stocker votre bibliothèque de jeux et ne copiez pas quotidiennement des centaines de gigaoctets, le SN850 de WD offre actuellement le meilleur rapport qualité-prix. Grâce au contrôleur G2 de la société, les temps de chargement des jeux sont indiscernables entre le SN850 et le FireCuda 530. La version 2 To coûte 240 $, mais vous devrez peut-être dépenser plus pour un dissipateur thermique car il a été noté qu’il devient assez chaud sous de lourdes charges.

Bon en solde : Samsung 980 Pro

Il a le cachet de la marque et ses performances ne sont pas en reste non plus. Le Samsung 980 Pro (lire notre critique) est un disque rapide et efficace, mais à 270 $ pour 2 To, son prix est trop proche du FireCuda 530 et trop éloigné du SN850. Lors d’une vente, cependant, il peut s’agir d’une alternative moins chère au FireCuda, ou d’une alternative plus efficace au SN850.

Comparé à l’ancien 970 Pro, le 980 Pro de la société prend un coup d’endurance, alors que Samsung est passé du flash MLC 2 bits du 970 Pro à un TLC 3 bits plus dense dans le 980 Pro. Cela a conduit à une réduction de 50% des notes TBW de Samsung pour ce modèle par rapport au 970 Pro, atteignant 1 200 TBW sur le disque phare de 2 To. Cependant, Samsung propose son logiciel Magician SSD bien construit et mature.

Idéal pour les anciens systèmes : Western Digital AN1500

Si vous avez un ancien PC qui ne prend pas en charge PCIe 4.0 ou même un emplacement M.2, vous pouvez toujours profiter des vitesses PCIe 4.0 : le Western Digital AN1500 se connecte à votre carte mère de la même manière qu’une carte graphique et utilise huit voies PCIe 3.0. , permettant une vitesse de lecture de 6 500 Mo/s, presque comme les meilleurs disques qui utilisent quatre voies PCIe 4.0.

La vitesse d’écriture d’environ 4 000 Mo/s est moins impressionnante, mais toujours meilleure que n’importe quel lecteur M.2 PCIe 3.0. À 425 $ pour 2 To, cela peut ne pas sembler être le meilleur rapport qualité-prix, mais c’est toujours beaucoup moins cher que d’acheter un processeur et une carte mère avec prise en charge PCIe 4.0 avec un autre lecteur.