Vous souhaitez régler la hauteur de votre écran Apple Studio Display ? Ce sera encore 400 $

WTF ? ! En ces temps inquiétants où nous sommes avertis de la hausse des prix de l’essence et de l’augmentation globale du coût de la vie, il est rassurant de voir qu’Apple facture toujours énormément d’argent pour des choses qui devraient être bon marché ou gratuites. Pouvoir monter et descendre votre moniteur Studio Display, par exemple, une fonctionnalité que la plupart d’entre nous tenons pour acquise, ajoutera 400 $ à un prix déjà substantiel.

Il y a eu des sourcils levés cette semaine quand Apple a dévoilé le Studio Display, un écran rétine 27″ 5K avec une résolution de 5120 x 2880 (218 PPI) qui coûte moins de la moitié des 5 000 $ qu’il facture pour le Pro Display XDR ; certes, le plus cher Le moniteur est plus grand de cinq pouces et dispose du HDR.

Un autre aspect très apprécié du Studio Display est que le prix de 1 599 $ (1 899 $ avec du verre nano-texturé) comprend un support de moniteur ou un support mural VESA, contrairement au Pro Display, qui facture 1 000 $ pour un tel privilège. Cependant, avant d’écrire une lettre de remerciement à Apple, sachez que l’inclusion de la fonction assez standard de réglage de la hauteur ajoutera 400 $ supplémentaires au prix, le portant à 1 999 $.

Les images d’Apple suggèrent que les 400 $ supplémentaires ajoutent un petit bras mobile au support qui permet le réglage de la hauteur. On ne peut que présumer qu’il est en or et incrusté de diamants.

Apple est bien connu pour ses articles à prix extravagants. En plus du support Pro Display XDR à 1 000 $, il y a le kit de pieds à 300 $ et le kit de roues à 700 $ pour le Mac Pro, qui ne sont en réalité que quatre pieds ou quatre roues. Et n’oubliez pas le chiffon de polissage à 19 $ qu’il recommande aux acheteurs de son Pro Display XDR nano-texturé. Vous pourriez penser que c’est obscène pour un petit morceau de matériel, mais c’était à un moment donné le produit le plus en rupture de stock d’Apple.