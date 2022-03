Anonymous pirate la télévision russe et montre des soldats russes capturés, mais comment ont-ils fait ?

Sur les réseaux sociaux, des vidéos de télévisions russes piratées par Anonymous continuent de circuler, montrant désormais des soldats russes capturés. Mais comment ont-ils réussi à percer dans l’audiovisuel ?

Les pirates informatiques pro-ukrainiens frappent les infrastructures russes et, en particulier, les chaînes de télévision qui diffusent ces derniers jours des hymnes patriotiques ukrainiens et des images de l’invasion. Au cours des dernières heures, cependant, les pirates auraient pu faire apparaître des vidéos à la place des chaînes de télévision normales qui montrent les soldats russes capturés par les forces de défense. C’est ce qu’ont montré certains messages publiés sur les réseaux sociaux, où l’on peut voir les utilisateurs défiler sur les différentes chaînes de télévision. Au lieu des émissions normales, cependant, des vidéos de soldats russes capturés apparaissent. On ne sait pas encore comment et à quelles chaînes les pirates ont pu accéder avec ces vidéos.

Ce sont des vidéos tournées à la verticale, probablement depuis des smartphones, montrant des soldats assis ou parlant devant la caméra. Certaines images, comme celle d’un Soldat russe attaché à un lit l’hôpital, avait déjà été dévoilé sur les réseaux sociaux. Dans ce cas, il s’agirait d’un interrogatoire filmé par les Ukrainiens dans lequel le soldat russe affirme que ses supérieurs ont prétendu que l’Ukraine avait envahi la Russie en premier. Dans d’autres, dont certaines sont tournées horizontalement, d’autres témoignages de soldats russes sont montrés.

Comment ils piratent la télévision russe

Mais comment les hackers ukrainiens ont-ils réussi à diffuser ces images à la télévision ? Il y a beaucoup de doutes sur ce point, car pour s’intégrer dans les émissions numériques terrestres « classiques », il faudrait une antenne très puissante positionnée sur le territoire russe avec laquelle s’insérer dans les émissions et contourner le signal d’origine. Une hypothèse qui ne trouvait guère de confirmation dans la réalité, compte tenu de la situation. Beaucoup plus probable est l’hypothèse selon laquelle les chaînes à la demande, et donc sur le web, de certaines chaînes de télévision auraient été piratées. Dans ce cas, les hackers ont peut-être procédé à une opération d’injection capable de remplacer le flux vidéo diffusé via internet (et donc pas avec le numérique terrestre classique) par des vidéos de soldats russes. En bref, c’est comme s’ils avaient touché les différents services disponibles en ligne ou via les applications Rai et Mediaset, mais pas les émissions réelles que nous voyons via l’antenne de télévision. Un effort beaucoup plus important aurait été nécessaire pour une opération de ce type.

