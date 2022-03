Le lancement du rover Rosalind Franklin vers Mars reporté en raison de la guerre en Ukraine : peu probable en 2022

L’ESA a annoncé qu’elle considérait comme peu probable le lancement du rover Rosalind Franklin vers Mars d’ici 2022. La mission est menée en collaboration avec la Russie.

Le rover Rosalind Franklin. Crédit : ESA

À la lumière du déclenchement de la guerre en Ukraine, il est peu probable que le rover Rosalind Franklin, le cœur battant de la mission ExoMars, puisse être lancé en 2022. Cela a été annoncé dans un communiqué de presse par l’Agence spatiale européenne (ESA) , qui gère la mission en étroite collaboration avec Roscomos, l’agence spatiale russe. ExoMars est considérée comme la mission conjointe la plus importante entre la Russie et l’Union européenne après la Station spatiale internationale (ISS). En fait, il s’agit de lancer un rover vers Mars pour chasser les preuves de l’existence de la vie (passée et présente), d’analyser et d’échantillonner des roches avec ses outils de pointe.

Le rover Rosalind Franklin, dont le nom est dédié à la célèbre chimie britannique qui a joué un rôle fondamental dans la découverte de l’ADN, devait décoller en 2018, mais après deux reports, il a atteint 2022. En raison des orbites de Mars et du La Terre autour du Soleil, en effet, les fenêtres idéales pour le lancement d’engins spatiaux vers la planète rouge se produisent environ tous les deux ans, permettant des économies considérables en termes de carburant et de temps pour la durée du voyage. Pour cette raison, les missions les plus récentes vers Mars de Chine, des États-Unis et des Émirats arabes unis ont toutes été lancées à l’été 2020. ExoMars a déjà « perdu deux trains », mais maintenant tout était prêt pour le départ, prévu en juillet. depuis la base spatiale de Kourou, en Guyane française, d’où le rover décollerait à bord d’une fusée russe Proton-M. On s’attend également à ce que Rosalind Franklin vous tue à l’aide d’un atterrisseur russe appelé Kazachok; cela souligne encore l’importance de Roscomos pour le succès de l’entreprise. Mais la situation géopolitique a chuté de façon spectaculaire au cours de la semaine dernière et il existe désormais un risque important qu’ExoMars rate également cette opportunité. De plus, si la mission n’est pas lancée d’ici septembre 2022, il faudra attendre l’été 2024 pour une nouvelle tentative.

« Nous déplorons les pertes humaines et les conséquences tragiques de la guerre en Ukraine. Nous accordons la priorité absolue à l’adoption de décisions appropriées, non seulement pour le bien de notre personnel impliqué dans les programmes, mais dans le plein respect de nos valeurs européennes, qui ont toujours fondamentalement façonné notre approche de la coopération internationale « , lit-on dans le communiqué de l’ESA , soulignant qu’il s’agit d’une organisation intergouvernementale dirigée par 22 États membres. « Nous mettons pleinement en œuvre les sanctions imposées à la Russie par nos États membres. Nous évaluons les conséquences sur chacun de nos programmes en cours menés en collaboration avec l’agence spatiale étatique russe Roscosmos et alignons nos décisions sur les décisions de nos États membres en étroite coordination avec des partenaires industriels et internationaux (notamment avec la NASA sur la Station Spaziale Internazionale ) », poursuit le communiqué.

Les sanctions imposées au Kremlin ont déjà conduit à la suspension des lancements des navettes soyouz depuis le port spatial de Kourou ; Roscomos a en effet décidé de retirer son personnel de la structure. Pour le moment pourtant, la collaboration pour la Station spatiale internationale se poursuit sans problème particulier, malgré les réflexions du directeur général de l’agence russe. Actuellement, les changements normaux d’équipages sont attendus (notre Samantha Cristoforetti partira également au printemps). En revanche, le lancement du rover en 2022 reste peu probable, au vu « des sanctions et du contexte ». « Le directeur général de l’ESA analysera toutes les options et préparera une décision formelle sur la voie à suivre par les États membres de l’ESA. L’ESA continue de suivre la situation en contact étroit avec ses États membres », conclut l’agence spatiale.