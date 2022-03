Apple a bloqué les ventes de tous ses produits en Russie

Au-delà du blocage des ventes de produits en Russie, Apple a pris d’autres initiatives impliquant Apple Pay, Apple Maps et les applications Russia Today et Sputnik News.

Apple intervient également dans le cadre de la guerre en Ukraine. Comme, comment? En bloquant toutes les ventes d’appareils Apple en Russie. De nos jours, acheter un iPhone, un iPad, un MacBook ou tout autre produit du géant de la Big Tech devient impossible, même si vous recourez au magasin numérique. Dans ce cas, aucune date de livraison n’est disponible. L’arrêt des exportations d’Apple vers la Russie a commencé la semaine dernière. « Nous sommes profondément préoccupés par l’invasion russe de l’Ukraine et soutenons toutes les personnes qui souffrent de la violence. Nous soutenons les efforts humanitaires, apportons une aide à la crise actuelle des réfugiés et faisons tout notre possible pour soutenir nos équipes dans la région », a déclaré la société dans un communiqué de presse.

Au-delà du blocage des ventes de produits en Russie, Apple a pris d’autres initiatives. Parmi ceux-ci, il a limité les fonctionnalités du service Apple Pay, utile pour le paiement à partir d’appareils mobiles. Aussi, hors du territoire russe, il n’est plus possible de télécharger Russia Today et Sputnik News, deux applications d’information, désormais supprimées de l’App Store. Enfin, Apple Maps a bloqué les données de trafic et les incidents pour la sécurité des citoyens ukrainiens. Une démarche précédemment entreprise par Google Maps, avec le même objectif de protection des civils en Ukraine. « Nous continuerons d’évaluer la situation et de communiquer avec les gouvernements concernés sur les mesures que nous prenons. Nous nous joignons à tous ceux qui, dans le monde entier, appellent à la paix », a déclaré Apple à la fin du communiqué de presse.

Apple n’est pas la seule entreprise active dans ce contexte. Comme mentionné précédemment, Google a effectué des opérations similaires avec Maps, en plus d’avoir bloqué plusieurs chaînes de médias d’État russes sur YouTube. Facebook a également évolué dans cette direction, provoquant le ressentiment du gouvernement russe, qui a bloqué ces dernières heures le réseau social de Meta, ainsi que Twitter.