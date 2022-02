Qu’est-ce que le WiFi 7 et comment cela va changer votre connexion

Parmi les principaux avantages du WiFi 7, il y a une vitesse de connexion plus élevée et une diminution de la latence, c’est-à-dire le temps qui s’écoule entre les entrées et les sorties pour terminer le transfert d’informations.

Parmi les prochains jalons technologiques figure le WiFi 7. Selon le groupe de travail IEEE, la nouvelle technologie rendra la connexion Internet plus efficace, en particulier si elle est utilisée pour la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR), les jeux vidéo et le travail intelligent. Parmi les principaux avantages du WiFi 7, il y a une vitesse de connexion plus élevée et une diminution de la latence, c’est-à-dire le temps qui s’écoule entre les entrées et les sorties pour terminer le transfert d’informations. Une série d’améliorations qui, selon certains experts, rendraient la connexion sans fil encore plus efficace que celle via câble Ethernet.

Les principales fonctionnalités du WiFi 7

Pour atteindre ces performances, le WiFi 7 utilise la technologie multi-liens, qui réduit la latence dans les environnements surpeuplés. Autrement dit, vous disposerez de trois canaux de support : un avec une bande basse à 2,4 GHz, les deux autres avec des bandes hautes à 5 et 6 GHz, cela évitera une congestion des données et, par conséquent, une augmentation de la latence. En ce qui concerne la vitesse de connexion, le WiFi 7 peut compter sur un haut débit de 320 MHz, le double de ce qui a été vu jusqu’à présent avec le WiFi 6, qui a récemment gagné en popularité. Pour comprendre : la version améliorée, baptisée WiFi 6E, est actuellement supportée par des appareils comme le dernier smartphone commercialisé par Samsung, le S22 Galaxy Ultra. Parmi les autres particularités du WiFi 7, il y a le Préambule Puncture, un processus automatique qui élargit les canaux, même en présence d’interférences. Cela se produit parce que la nouvelle connexion est capable de joindre deux canaux, même à des MHz différents, pour en obtenir un de plus grande portée.

La pandémie a montré à quel point la connectivité Internet est centrale dans la société d’aujourd’hui. En pleine ère du métaverse, qui s’accompagne d’une diffusion progressive de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du travail intelligent, du cloud gaming, etc., il devient essentiel d’équiper les utilisateurs d’un réseau sans fil de plus en plus puissant et rapide.