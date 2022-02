Capcom annonce Street Fighter 6 avec une bande-annonce intégrée au moteur

En bref : L’une des franchises de jeux de combat les plus populaires est sur le point de recevoir une nouvelle entrée. Street Fighter 6 vient d’être annoncé, accompagné d’une bande-annonce intégrée au moteur mettant en vedette l’emblématique artiste martial Ryu et un Luke redessiné.

Suite au succès de Street Fighter V, qui s’est vendu à 6,1 millions d’unités au total au 31 décembre 2021, Capcom vient d’annoncer Street Fighter 6. Le jeu de combat est déjà en production, mais à part cela, les détails à son sujet sont rares.

L’éditeur a mis en ligne une bande-annonce avec Ryu et Luke dans un style artistique réaliste, atypique des jeux Street Fighter. De plus, il a lancé le site officiel du jeu en promettant de révéler plus de détails sur le titre à venir cet été.

« Capcom développe le titre dans le but d’élever le genre de jeu de combat à un nouveau niveau dans le monde de l’esport tout en utilisant sa technologie de développement de pointe pour produire une expérience de jeu passionnante », a déclaré Haruhiro Tsujimoto, président et COO de Capcom. . « Les détails concernant le contenu et la sortie du jeu seront partagés à une date ultérieure. »

Avec plus de 35 ans d’histoire, les titres Street Fighter sont devenus le jeu de combat compétitif standard depuis les débuts de la FGC (Fighting Game Community), à commencer par Street Fighter II. À ce jour, Capcom a vendu 47 millions d’unités de jeux Street Fighter dans le monde, et avec une nouvelle entrée dans la série à venir, ce nombre ne fera qu’augmenter.

Outre le nouveau jeu Street Fighter, Capcom a également annoncé la sortie de Capcom Fighting Collection le 24 juin 2022. Le jeu se compose d’une bibliothèque de 10 jeux de combat classiques publiés par la société japonaise, dont la série Darkstalkers, Red Earth et Hyper Street Fighter II. .

Pour l’instant, nous ne savons toujours pas sur quelles plates-formes nous pourrons jouer au prochain jeu de combat, mais attendez-vous à ce qu’il soit disponible au minimum sur les consoles PlayStation 5, PC et Xbox Series.