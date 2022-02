Ctrl + F sur le smartphone : c’est ainsi que vous recherchez quelque chose sur une page

Les raccourcis clavier vous font gagner du temps et vous rendent plus productif – une fois que vous les connaissez par cœur. Même des groupes comme Alt-J (crée une icône en forme de triangle sur les claviers Mac américains) ou des chaînes YouTube comme le primé Ctrl_F portent le nom de raccourcis. Et ce dernier est en effet une bénédiction : avec Ctrl + F, vous recherchez des documents pour des mots individuels, tels que « lieu de naissance » dans une entrée Wikipedia sur Olaf Scholz. Cela n’existe pas sur les smartphones. Mais il y a d’autres chemins qui mènent au but.

L’option « Rechercher dans la page » se trouve le plus souvent dans les sous-menus des navigateurs mobiles :

Ctrl + F sur iPhone (Safari)

Faites défiler un peu vers le haut ou vers le bas sur le document sur lequel vous vous trouvez.

L’icône de partage (flèche dans un carré) apparaîtra en bas. Appuyez dessus.

Un sous-menu s’ouvre avec l’élément de menu « Rechercher sur la page ». Appuyez dessus.

Vous pouvez maintenant entrer le mot-clé que vous souhaitez rechercher dans le document.

Safari met ensuite en surbrillance le premier mot que le navigateur trouve et vous montre d’autres résultats auxquels vous pouvez utiliser les touches fléchées pour accéder.

Soit dit en passant, la même chose fonctionne également sur un iPad.

Ctrl + F sur les smartphones Android (Chrome)

Sur le document sur lequel vous vous trouvez, appuyez sur le menu vertical à trois points dans le coin supérieur droit

Sélectionnez « Rechercher sur la page »

Tapez maintenant le terme que vous souhaitez rechercher sur la page.

Chrome marque ensuite le premier mot trouvé par le navigateur et vous permet d’utiliser les touches fléchées pour passer à n’importe quel autre terme du document.

Cela fonctionne également sur les tablettes Android.

—

J’avais l’habitude de parcourir un long chemin dans les menus, mais maintenant j’utilise aussi des combinaisons de touches rapides qui facilitent la vie. Ctrl + F est devenu l’une de mes fonctions préférées. Avec, par exemple, la création rapide d’une capture d’écran avec Ctrl + Maj + 4 sur Mac – ce qui est certes plus simple sur PC…

Sur le smartphone, j’aurais aimé que ce soit un peu plus facile. Mais la solution que nous avons présentée montre que la recherche dans un document est possible en quelques étapes simples.