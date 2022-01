Comment le métaverse créera-t-il un nouveau monde de réalité virtuelle ?

La pandémie a défini de nouveaux termes pour notre façon de travailler et d’interagir. La demande croissante de plateformes en ligne, le consumérisme virtuel et la ruée vers les plateformes numériques donnent un nouveau nom à la réalité. Le métaverse arrive avec ses exigences et ses défis. Cela va révolutionner l’entreprise et le monde d’une manière que nous n’avions jamais imaginée auparavant. Mais qu’est-ce que le métaverse et peut-il créer une nouvelle réalité virtuelle ?

En termes simples, le métaverse fera converger la réalité physique, augmentée et virtuelle. Cela apportera une révolution dans l’économie numérique avec un système de capital décentralisé. Neal Stephenson a inventé le mot « métaverse » en 1991 dans son roman « Snow Crash ». Dans lequel il expliquait le monde imaginaire des avatars numériques et la réalité numérique ressemblant au monde réel.

On s’attend et il est également probable que le métaverse apportera la même percée que les téléphones mobiles introduits dans les années 80 et 90. Cette fois, la différence réside dans l’intensité de la perturbation et de l’attrait immersif. Le métaverse peut donner naissance à un monde alternatif hyper-réel où nous pouvons socialiser, interagir et travailler.

Vous pouvez observer l’influence du métaverse à partir des demandes croissantes de ROBLOX, Minecraft, Fortnite et Microsoft. L’intelligence artificielle et la réalité augmentée sont la colonne vertébrale de toute cette évolution technologique.

Dans cet article riche, nous discuterons des changements majeurs que le métaverse peut nous apporter. Plongeons-nous donc dans un pool d’informations de métaverse.

Qu’est-ce que le métaverse ?

Metaverse est une combinaison de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de technologie blockchain. Cette convergence de technologies innovantes créera une expérience utilisateur immersive. Ainsi, les utilisateurs vivront l’expérience du monde réel. Cependant, les scientifiques et les pionniers de la technologie élaborent encore de nouvelles définitions.

Le paysage numérique du métaverse est complexe et sophistiqué. Dans le métaverse, vous ferez l’expérience d’un chevauchement entre le monde physique et numérique. Mark Zuckerberg a expliqué que le métaverse est l’internet incarné. Il permettra aux utilisateurs d’utiliser la réalité virtuelle pour créer une réalité artificielle. L’expérience en temps réel de la technologie améliorera l’engagement des utilisateurs vers de nouveaux sommets.

Où pouvez-vous observer le métaverse à la fonction ?

Le hotspot du métaverse est limpide dans l’industrie du jeu. Malgré les énormes progrès réalisés dans le créneau du jeu, les experts disent toujours que le métaverse dans le jeu en est à ses débuts.

Mais le jeu définit le comportement des consommateurs sur les plateformes en ligne. Les consommateurs ont joué aux jeux plus souvent en raison d’un manque d’interaction sociale. 59% des adultes américains sont identifiés comme joueurs. L’évolution de la technologie donne naissance à l’ère de la réalité virtuelle.

Le PDG d’Epic Games a déclaré: « Il investira dans le métaverse pour créer de nouvelles expériences premium pour les joueurs ». Epic Games créera des humains numériques photoréalistes avec des créateurs méta-humains. Cela permettra aux utilisateurs de créer des avatars et de plonger davantage dans le monde numérique.

De plus, ROBLOX est à la pointe d’une révolution numérique. Il a été construit en 20004 et propose des jeux générés par les utilisateurs pour améliorer le comportement immersif des consommateurs. Ainsi, dans cette réalité augmentée, les utilisateurs pourraient créer des maisons, de nouveaux scénarios et l’expérience du monde en temps réel. Une telle magnanimité du métaverse limitera les frontières physiques.

Comment les individus participent-ils au métaverse ?

Le métaverse prévaut sur tous les aspects de la vie. Avant la pandémie, la transformation numérique était lente. Mais la pandémie a augmenté le niveau d’engagement des consommateurs avec les plateformes en ligne. Tels que FaceBook, les magasins de vente au détail en ligne et les transactions numériques.

Aujourd’hui, les gens interagissent plus que jamais en ligne. Les consommateurs utilisent du contenu généré par les utilisateurs pour créer des environnements et des biens virtuels. Ils assistent à des concerts et événements en ligne. Le monde passe du physique au virtuel, et le métaverse apporte ce changement.

Surtout, l’industrie du jeu est parfaite pour tester la nouvelle technologie. Le métaverse ne peut pas prévaloir sans une solide compréhension de la mécanique AR ou VR, de la crypto-monnaie et de la modération de contenu.

Un changement en douceur n’est possible que si nous pouvons répondre à nos besoins en ligne sans un minimum de mouvement physique.

Selon une étude célèbre, 65 % des spectateurs de cinéma regardent des films, des séries télévisées et des concerts. 69 % des activités sociales, des discussions d’affaires et de la planification de la gestion se déroulent en ligne. En outre, la partie la plus fondamentale de la vie humaine, à savoir l’économie, se déplace en ligne. Près de 72% des activités économiques du métaverse sont en ligne. C’est ainsi que le métaverse créera une nouvelle réalité virtuelle.

Révolution économique métaverse

Le changement le plus critique est à venir dans l’économie mondiale. L’économie centralisée qui fait souvent face à des pépins sera révolue. Au lieu de centralisé, l’économie décentralisée du métaverse aura lieu. Ce changement libérera l’économie de quelques mains et la mettra entre les mains de nombreuses grandes entreprises technologiques. Dans une économie centralisée, personne ne sera propriétaire de l’économie. Et avec des efforts collectifs, tout le monde récoltera les fruits de l’économie numérique.

Les exemples marquants de cette transformation sont les célèbres détaillants de mode tels que Burberry et Dress. Burberry a utilisé Elle Digital pour permettre aux consommateurs d’acheter en ligne via la monnaie numérique. De même, DressX inspire et incite ses consommateurs à acheter en ligne.

De telles transformations montrent clairement que l’économie numérique aura un impact significatif sur notre vie. Déjà, les actifs numériques dépassent les actifs solides. Plus de richesse est présente dans l’ordinateur que dans la réalité. C’est le symbole d’une percée qui se produit à un rythme rapide.

La réalité virtuelle du métaverse vous attend

Imaginez un monde où vous pouvez acheter toutes les nécessités de la vie avec un téléphone mobile et Internet. Vous pouvez visiter des centres commerciaux, acheter des marchandises et jouer à des jeux. Un monde où vous pouvez déposer de l’argent en restant assis à la maison. L’utilisation de jetons non fongibles augmentera votre pouvoir d’achat.

La blockchain aidera à amener le métaverse à tous les niveaux de la vie. L’intelligence artificielle et la réalité augmentée augmenteront encore l’expérience immersive. Cela rendra chaque installation aussi réelle qu’une réalité matérielle.

Nous pouvons observer cela à partir de l’avatar holographique 3D, des transactions en ligne et des interactions numériques. C’est ainsi que le métaverse créera pour vous un nouveau monde de réalité virtuelle.