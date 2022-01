Les athlètes américains devront utiliser des téléphones jetables aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin

Toujours aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, le département américain de la Sécurité intérieure a émis un avertissement similaire pour tous les voyageurs se rendant en Chine, avertissant que le transport de tout appareil les expose potentiellement à « l’accès non autorisé et le vol de données ».

Selon un rapport du Wall Street Journal, pour des raisons de sécurité, le Comité olympique et paralympique des États-Unis demande aux athlètes d’utiliser des téléphones jetables à la place de leurs téléphones personnels lors des prochains Jeux olympiques d’hiver, qui se dérouleront à Pékin du 4 au 20 février. 2022. Ce n’est pas la première fois que des communications de ce type sont diffusées. Toujours aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, le département américain de la Sécurité intérieure a émis un avertissement similaire à tous les voyageurs se rendant en Chine, avertissant que le transport de tout appareil les expose potentiellement à « l’accès non autorisé et le vol de données ».

Concernant le cas spécifique des sportifs, un avis sur la surveillance numérique en Chine leur avait déjà été envoyé deux fois l’an dernier. « Chaque appareil, communication, transaction et activité en ligne peut être surveillé », indique le bulletin. Les comités sportifs de Grande-Bretagne, du Canada et des Pays-Bas font de même avec leurs athlètes. Discours différent à la place pour l’Italie : le CONI n’a publié aucune sorte d’avis à ce sujet.

Ce ne sont pas des craintes infondées : en 2019, la Chine a été surprise en train d’installer secrètement des logiciels espions sur les téléphones de touristes entrant dans le Xinjiang, une région hautement gardée sur la question ouïghoure, une minorité ethnique turcophone à majorité musulmane soumise à des politiques répressives. De plus, comme l’ont révélé les recherches menées par Citizen Lab, l’application chinoise My2022 – que tous les participants aux Jeux olympiques doivent installer – est pleine de failles de sécurité qui pourraient entraîner des atteintes à la vie privée, de la surveillance et des attaques de pirates. Comme le rapporte The Verge, les athlètes sont susceptibles de compter sur leurs appareils pour rester en contact avec leurs amis et leur famille, ce qui pourrait être plus délicat sur un téléphone jetable qui a des limites sur les données mobiles, les SMS et les appels.

L’assistant vocal Amazon Alexa a défié une petite fille de glisser une pièce dans une prise électrique

À l’occasion des Jeux olympiques d’hiver, le gouvernement chinois a déclaré qu’il autoriserait les athlètes et les journalistes à avoir un accès illimité à Internet, mais il n’est pas clair si le pays continuera à bloquer certains sites. Une promesse faite même lors des JO de 2008, mais en réalité non tenue : les journalistes n’ont pas pu accéder à certains sites comme BBC China, plusieurs journaux de Hong Kong et le site de l’organisation de défense des droits de l’homme Amnesty International.