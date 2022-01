Découvrez comment résoudre le problème de la recherche dans Outlook

Les mises à jour Windows ont la mauvaise habitude de gâcher certaines choses tout en réparant d’autres. Dans ce cas, le problème a affecté la recherche dans Outlook pour les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11. Cela peut sembler un problème non pertinent, mais non, de nombreuses personnes utilisent la recherche d’e-mails avant un flot de ceux-ci.

Comment résoudre le problème dans la recherche Outlook

Microsoft a maintenant signalé que ce problème affectait également les utilisateurs Windows qui ont installé la mise à jour cumulative du mois dernier, KB5008212. Les e-mails récents peuvent ne pas apparaître dans les résultats de recherche après l’installation de ce correctif. L’entreprise étudie toujours le problème, mais a proposé une solution entre-temps.

Si vous souhaitez éviter complètement le problème, vous pouvez indiquer à Outlook que vous souhaitez utiliser la recherche interne d’Outlook au lieu de l’index de recherche Windows en modifiant le registre. Nous vous laissons le tutoriel MSPU ci-dessous :

Sous Windows, cliquez avec le bouton droit sur Démarrer et sélectionnez Exécuter. Dans la zone Ouvrir :, tapez regedit et cliquez sur OK. Cela ouvrira l’éditeur de registre.

Nous recherchons cette sous-clé dans le registre et cliquons dessus :

HKEY_LOCAL_MACHINE NSOFTWARE NPolicies NMicrosoft NWindows

Nous cliquons sur Édition> Nouveau> Clé et nommons la nouvelle clé Recherche Windows.

Nous sélectionnons la nouvelle clé de recherche Windows.

Nous cliquons sur Edition> Nouveau> Valeur DWORD.

Nous écrivons PreventIndexingOutlook comme nom du DWORD et appuyons sur Entrée.

Nous faisons un clic droit sur PreventIndexingOutlook, puis sélectionnez Modifier.

Dans la zone Données de la valeur, nous tapons 1 pour activer l’entrée de registre, puis nous cliquons sur OK.

Nous quittons l’Éditeur du Registre et redémarrons Outlook.

Nous espérons vous avoir aidé avec ce problème, si vous l’avez rencontré. Si vous rencontrez un problème, laissez-nous un commentaire et nous essaierons de vous aider à le résoudre. En attendant, nous espérons que les mises à jour Windows auront de moins en moins de bugs associés.