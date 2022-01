L’application Windows 11 Photos est mise à jour avec une refonte dans son éditeur

L’application Windows 11 Photos a été la plus délaissée par Microsoft dans ce renouvellement d’application. Bien qu’il ait déjà reçu une légère refonte et que la visionneuse ait été améliorée, le reste de l’application laisse encore beaucoup à désirer. Mais Microsoft y travaille déjà, et commence à renouveler progressivement les fonctionnalités de l’application.

Photos de Windows 11 publie un éditeur de photos renouvelé dans sa dernière mise à jour

L’application Windows 11 Photos a été mise à jour vers la version 2021.21120.8011.0 avec une amélioration importante de son éditeur de photos, puisqu’elle a été entièrement repensée pour une meilleure expérience utilisateur.

Dans cette refonte, nous trouverons un renouvellement des options de recadrage. Il existe de nouveaux outils pour la rotation des images, ainsi qu’un accès plus rapide aux options d’orientation portrait et paysage. De plus, nous pouvons maintenant savoir à quelle résolution et à quelle proportion nous recadrons une image pour une plus grande précision.

Les options Ajustement et Filtre ont également été repensées. Désormais, la section Ajustement contient plus d’options pour effectuer des modifications rapides du contraste, de la saturation, de la luminosité, entre autres, sans avoir recours à une autre application. La conception de la section Filtres a également subi une refonte, bien que les filtres semblent être les mêmes que ceux de l’application.

La section Dessin a également subi une refonte majeure par rapport à l’ancienne version, déplaçant le pinceau et le sélecteur de couleurs vers la zone inférieure de l’application. Nous trouverons également une nouvelle commande de zoom lors de l’édition, dans la zone supérieure gauche.

Malheureusement cette rénovation perd deux fonctions importantes : la correction des taches et l’élimination des yeux rouges. Nous ne savons pas si cette fonctionnalité sera implémentée dans une nouvelle mise à jour, ou si ces fonctionnalités ont été volontairement supprimées par Microsoft.





